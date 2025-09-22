Esportes

Reta final
Notícia

"Não podemos deixar passar essa vitória em casa", afirma atacante do Caxias sobre jogo com o Londrina no Centenário

Equipe voltou aos treinos nesta segunda-feira (22) com foco na abertura do returno do quadrangular final da Série C, no domingo (28)

Tiago Nunes

