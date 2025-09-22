"Não podemos deixar passar essa vitória em casa", afirma atacante do Caxias sobre jogo com o Londrina no Centenário

Atacante Jonathan Ribeiro marcou seu primeiro gol com a camisa do Caxias. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O atacante Jhonatan Ribeiro, autor do gol do Caxias no empate em 1 a 1 com o Londrina, analisou o cenário de equilíbrio do Grupo B do quadrangular final da Série C. Em entrevista nesta segunda-feira (22), na reapresentação do elenco grená, o jogador comentou sobre o fato de nenhuma equipe ter vencido na segunda fase na chave do time da Serra e projetou um resultado diferente no reencontro entre os times, no próximo domingo (28), às 19h, no Centenário.

Jhonatan Ribeiro acredita que a cautela das equipes é a principal razão para a tabela tão igualada, onde todos os times somam três pontos.

— Acho que é um cuidado para não arriscar tanto, e por isso que a tabela está tão igualada. Quando você tem um mando de casa, isso favorece. Tem uma pressão maior, que é impor o jogo. Creio que isso vai acabar no domingo e a gente vai sair vitorioso — afirmou.

O atacante, que marcou o gol do empate, também falou sobre a importância do apoio aos companheiros. Ele destacou a união do grupo e defendeu que o erro faz parte do jogo. Contra o Londrina, Vini Guedes falhou na saída de bola que custou o gol do time paranaense.

— Só erra quem tenta. Quando o companheiro faz um gol, vai ser abraçado, e quando erra, a gente vai abraçar do mesmo jeito — comentou.

Jhonatan Ribeiro também falou sobre a condição do gramado do Estádio VGD, em Londrina, que era muito seco e irregular. O jogador concordou com o técnico do adversário, que afirmou que o campo do Estádio Centenário vai favorecer as duas equipes em uma apresentação melhor.

— O Roger Silva comentou que seria outro jogo aqui, porque o campo vai favorecer eles também, a bola vai rolar melhor. Aqui a gente já está acostumado com o clima, o gramado é bom e mais rápido. Vamos impor o nosso jogo, com todo o respeito ao time deles, mas não podemos deixar passar essa vitória em casa — declarou o atacante.

O Caxias terá a chance de decidir o seu futuro no returno do quadrangular em casa, com dois jogos no Centenário, contra o Londrina e o Floresta. Apesar desse fator, o atacante projeta jogo a jogo.