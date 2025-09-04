Nadador da Serra Gaúcha busca recursos para participar das Surdolimpíadas

Atleta e técnica Daniela Gonzalez procuram apoio para os custeios da viagem. Recreio da Juventude / Divulgação

A 25ª edição das Surdolimpíadas acontece entre 15 e 26 de novembro, no Japão. O nadador Keuryn Anelli foi convidado à integrar a seleção brasileira e competir na natação. Porém, enfrenta dificuldades em arrecadar o dinheiro necessário para a viagem.

Natural de Canela, o atleta e sua mãe, Rafaela Anelli, mudaram-se para Caxias do Sul em 2014, sonhando com mais oportunidades do meio esportivo. Há dois anos, ele foi convidado para treinar no Recreio da Juventude de forma gratuita.

O nadador já conquistou mais de 50 medalhas e compete nas categorias de 50 e 100 metros livres. Em 2024, conquistou a prata nos Jogos Pan-Americanos de Surdos, em Canoas.

Acompanhado pela treinadora Daniela Hollweg Gonzalez, Keuryn busca arrecadação para itens como passagens aéreas, hospedagem, alimentação, uniformes e materiais de treino. Na última quinta-feira (28), ambos compareceram à uma sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, em busca de apoio.

Sem patrocínios, a família do atleta realizará um jantar beneficente no dia 13 de setembro, em Canela, para arrecadar fundos. O contato para adquirir o ingresso ao evento é o WhatsApp (54) 99901-2966.