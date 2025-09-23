Esportes

Na volta aos treinos, zaga segue como a principal preocupação no Juventude

Abner, Natã e Wilker Ángel seguem realizando tratamento por conta de lesões musculares. O venezuelano tem chances remotas de atuar no sábado

Maurício Reolon

Editor de Esportes do Pioneiro e Comentarista da Gaúcha Serra

