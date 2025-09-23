Na volta aos treinos, zaga segue como a principal preocupação no Juventude

Carpini continua com poucas alternativas no setor defensivo. Fernando Alves / E. C. Juventude / Divulgação

O setor defensivo continuará sendo a principal preocupação do técnico Thiago Carpini para o duelo do Juventude contra o Inter, no sábado (27), no Estádio Alfredo Jaconi. A partida inicia às 18h30min. O motivo é a falta de opções para a zaga.

No jogo contra o Mirassol, o treinador optou por improvisar o volante Caíque ao lado do zagueiro Luan Freitas. A outra alternativa, que permaneceu no banco, era o jovem Bernardo, de 20 anos.

Na retomada dos treinamentos nesta terça-feira (23), três defensores continuam entregues ao departamento médico: Abner, Natã e Wilker Ángel. Por se tratar de uma lesão muscular menos grave, o venezuelano tem retomas chances de atuar no sábado. O trio seguirá sendo reavaliado nos próximos dias.

Por outro lado, Carpini poderá contar com pelo menos mais uma alternativa do grupo. Cipriano e Rodrigo Sam já participaram das atividades na última semana e, mesmo que estejam a um longo período afastados, podem ser relacionados para o clássico gaúcho.

Outro que volta a ficar à disposição é o lateral-direito Ewerthon. Com isso, o grupo passa a contar com três laterais-direitos, incluindo Reginaldo e Igor Formiga, que pode atuar mais adiantado, em uma segunda linha.