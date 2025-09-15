Mesmo sem entrar em campo contra o Flamengo, atacante do Juventude recebe o terceiro amarelo e não enfrenta o Mirassol

Jogador assistiu do banco a vitória flamenguista por 2 a 0 no Alfredo Jaconi. Porthus Junior / Agencia RBS

O atacante Ênio sequer entrou em campo pelo Juventude neste domingo (14) diante do Flamengo, pela 23ª rodada do Brasileirão. Ele viu nomes como Rafael Bilu, que iniciou a partida, e Gabriel Veron, que entrou na etapa final, estarem a sua frente na hierarquia da equipe de Thiago Carpini para este confronto.

E certamente não será diante do Mirassol, no próximo domingo (21), em São Paulo, que o atacante recuperará seu espaço no time. Ênio foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo e recebeu a advertência do árbitro Raphael Claus enquanto fazia aquecimento, aos 16 minutos do segundo tempo.

O atacante alviverde "desaprovou com palavras ou gestos as decisões da arbitragem", conforme relatado em súmula. Naquele momento da partida, quando os cariocas venciam por 1 a 0, Mandaca quis finalizar a jogada oriunda do lado esquerdo e acabou chutando pra fora. Mas a reclamação do Juventude era que, antes da finalização do meia, a bola já havia saído de campo, tendo desviado por último na zaga flamenguista, o que caracterizaria um escanteio a favor do Verdão, não anotado pela arbitragem.

Curiosamente, Ênio estava pendurado com dois cartões, justamente as advertências que geraram suspeita de manipulação de resultados recentemente. Os amarelos que o atacante recebeu anteriormente foram nos jogos contra Vitória (pela 1ª rodada) e Fortaleza (na 8ª).