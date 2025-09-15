Esportes

Mesmo sem entrar em campo contra o Flamengo, atacante do Juventude recebe o terceiro amarelo e não enfrenta o Mirassol

Enquanto fazia o aquecimento à beira do gramado, jogador recebeu o cartão por reclamar de um escanteio não marcado

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

