Esportes

Notícia

Meia Maratona de Caxias do Sul: horários, entrega de kits, premiação e tudo sobre a 10ª edição

No próximo domingo (28), cerca de 3,8 mil atletas estarão nas ruas da cidade para participar da tradicional corrida, que já faz parte do calendário oficial de eventos do município

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

Enviar emailVer perfil

