Meia Maratona de Caxias do Sul: horários, entrega de kits, premiação e tudo sobre a 10ª edição

A Meia Maratona de Caxias do Sul chega à sua 10ª edição com um marco histórico: o maior número de inscritos desde a criação do evento. No próximo domingo (28), cerca de 3,8 mil atletas estarão nas ruas da cidade para participar da tradicional corrida, que já faz parte do calendário oficial de eventos do município.

A prova contempla quatro categorias distintas: 3,4 km voltados para atletas das classes funcionais que utilizam cadeira de rodas, além das distâncias de 5 km e 10 km (rústica), e a Meia Maratona, com percurso de 21 km. A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Caxias do Sul, por meio da Secretaria Municipal do Esporte e Lazer (SMEL), em parceria com o Clube de Corredores e o Sesc.

Todas as largadas ocorrerão em frente ao prédio da Prefeitura, reunindo corredores de diferentes perfis e idades em uma celebração ao esporte e à superação.

Durante a realização da prova, a organização reforça que algumas práticas são proibidas para garantir a segurança e a integridade do evento. Corredores não inscritos, conhecidos como "pipocas", e pacers não oficiais não podem participar do percurso, largada ou chegada. Também é vetado correr sem número de peito ou utilizando o número de outro atleta.

O acompanhamento com bicicletas, patinetes e similares está proibido, assim como o uso de drones sem autorização prévia e em desacordo com a legislação vigente. A cobertura jornalística deve ser feita apenas por profissionais credenciados, e o descarte de lixo deve ocorrer exclusivamente nas lixeiras e coletores distribuídos ao longo do trajeto.

HORÁRIOS

Neste ano, a largada da meia maratona será às 6h40min. Os cadeirantes iniciam o trajeto às 6h30min. Os corredores dos 5km e 10km começam às 7h20min.

RETIRADA DOS KITS DA PROVA:

Os kits poderão ser retirados nesta sexta-feira (26) e sábado (27) no Ginásio do Vascão, na Rua José Soares de Oliveira, 2557, no Pio X, das 10h até às 20h.

Para retirar o kit, o atleta deve levar o documento de identidade ou comprovante de pagamento ou QR code. A prova acontece no domingo, dia 28, e neste dia não haverá entrega. Caso alguém retire por você, precisa da Autorização de Retirado do Kit assinada.

Os participantes receberão um kit completo para a prova, composto por camiseta oficial, número de peito, chip de cronometragem e brindes oferecidos pelos patrocinadores. Além disso, todos os atletas que concluírem o percurso, independentemente da distância escolhida, serão agraciados com uma medalha de participação.

PREMIAÇÃO

A 10ª Meia Maratona de Caxias do Sul também vai premiar os melhores colocados no geral. Na prova de 21 km, os cinco primeiros lugares gerais — masculino e feminino — receberão troféus e prêmios em dinheiro que variam de R$ 750,00 a R$ 3.000,00. Já nas distâncias de 5 km e 10 km, os vencedores também serão contemplados com troféus e valores entre R$ 200,00 e R$ 800,00.

Crescimento de inscritos

2015 - 1ª edição - Mais de 700 atletas

2016 - 2ª edição - 1,1 mil atletas

2017 - 3ª edição - 1,3 mil atletas

2018 - 4ª edição - 1,3 mil atletas

2019 - 5ª edição - 1,5 mil atletas

2020 - 6ª edição - prova virtual na pandemia

2022 - 7ª edição - 1,2 mil atletas

2023 - 8ª edição - 1,6 mil atletas

2024 - 9ª edição - 2,6 mil atletas

2025 - 10ª edição - 3,8 mil atletas

DATA

28 de setembro de 2025 (Domingo)

​LOCAL

Largada e chegada: em frente ao Centro Administrativo – Rua Alfredo Chaves, 1333, Bairro Exposição

HORÁRIO DAS LARGADAS

:: Meia Maratona: 6h40min

:: 3,4km (cadeirantes): 6h30min

:: 5km e 10km: 7h20min

Números de inscritos

:: 5km: 1860

:: 10km: 1079

:: 21km: 803

:: Homens: 2076

:: Mulheres: 1700

Largada e chegada será na rua Alfredo Chaves. Arte / GZH

PROGRAMAÇÃO

26 de setembro – Sexta-feira

10h às 20h – Expo e entrega de kits

17h – Bate-papo Mulheres do Brasil

18h – Voz e Violão com Ismael Morais

27 de setembro – Sábado

10h às 20h – Expo e entrega de kits no Ginásio Vasco da Gama (Vascão)

17h – Show Eletrosax

28 de setembro – Domingo (em frente à Prefeitura)