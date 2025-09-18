Esportes

Meia Maratona de Caxias do Sul cresce 46% em 2025 e atrai quase 3,8 mil atletas na sua 10ª edição

Prova será realizada no domingo (28) e terá o maior número de participantes da sua história

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

