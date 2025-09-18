Meia Maratona de Caxias do Sul cresce 46% em 2025 e atrai quase 3,8 mil atletas na sua 10ª edição

Meia Maratona de Caxias do Sul cresceu 46% em relação ao ano passado. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A Meia Maratona de Caxias do Sul, que acontece no próximo dia 28 de setembro, celebra sua 10ª edição com um marco expressivo: 3.750 atletas inscritos, um crescimento de 46% em relação ao ano anterior. O evento consolida-se como um dos principais da Serra Gaúcha. As inscrições estão encerradas.

Em uma década, a Meia Maratona de Caxias do Sul evoluiu de forma destacada: de pouco mais de 700 atletas na sua estreia em 2015 para quase 3,8 mil participantes confirmados na 10ª edição, um crescimento de mais de 440% em número de inscritos.

Esse números refletem não apenas o fortalecimento do calendário esportivo regional, mas também o crescente interesse da população pela corrida de rua como prática de saúde e integração comunitária. A Meia Maratona de Caxias do Sul integra o calendário oficial de eventos do município e é uma iniciativa da Prefeitura, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SMEL), do Clube de Corredores e do Sesc.

A prova contará com quatro distâncias: 3,4km para atletas PCDs que utilizam cadeira de rodas, 5km, 10km e 21km, correspondente à Meia Maratona. Os horários de largada estão organizados da seguinte forma: os cadeirantes iniciam às 6h30min, seguidos pelos participantes da Meia Maratona às 6h45min. Já as provas de 5 km e 10 km terão largada simultânea às 7h25min.

A premiação da corrida contempla os cinco primeiros colocados gerais, tanto no masculino quanto no feminino, em três distâncias. Na Meia Maratona, os valores variam de R$ 3 mil para o primeiro lugar a R$ 750,00 para o quinto, todos acompanhados de troféus. Já nas provas de 5 km e 10 km, os vencedores recebem R$ 800,00, enquanto os demais premiados recebem entre R$ 600,00 e R$ 200,00, também com troféus garantidos para cada posição.

Os kits da prova, compostos por camiseta, chip, número de peito e brindes de patrocinadores, serão entregues nos dias 26 e 27 de setembro (sexta e sábado), no Ginásio do Vascão. No dia da prova não haverá entrega de kits. Para retirada, o atleta deverá apresentar seu documento de identidade ou o comprovante de pagamento. Caso seja retirado por terceiros, deverá ser apresentado o documento de identidade da pessoa autorizada e o comprovante de pagamento.

