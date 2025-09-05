Da adversidade à superação: Gabriel Antunes encontra na corrida o caminho da resiliência

Gabriel Antunes se dedica aos treinos de corrida e projeta a primeira maratona a partir de 2027. Porthus Junior / Agencia RBS

Gabriel Antunes Fernandes, 24 anos, carrega no corpo, na memória e em cada passo marcas de superação. Nascido em São Luiz Gonzaga, chegou a Caxias do Sul aos 10 anos, guiado pelos pais em busca de novos horizontes. Hoje, é profissional de educação física.

Porém, no passado, foi o acaso de um acidente de trabalho que lhe tirou o polegar da mão direita. Posteriormente, aproximou-se da corrida, que virou paixão e um encontro sem volta.

— É o esporte que eu me dedico 100% e que me faz bem. Correr é vida, porque tu te libertas. Parece que tu está livre correndo. Você sai e esquece dos teus problemas momentaneamente. E, pra mim, a corrida significa muita coisa. Principalmente, depois do pós-acidente. Foi o esporte em que eu realmente me encontrei — contou em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.

O inesperado abriu espaço para a corrida transformar sua trajetória. Em 2018, aos 17 anos, esse acidente de trabalho em uma metalúrgica resultou na amputação do polegar da mão direita. Goleiro e apaixonado por futebol, Gabriel viu-se afastado dos esportes que exigiam impacto nas mãos.

— Hoje, eu falo tranquilamente sobre o acidente. Eu tive que lidar de uma forma que minha terapeuta me ensinou na época. Eu tinha dois caminhos: de ficar a vida inteira sofrendo e chorando, ou o caminho de superar e passar por isso. Então, pelo óbvio, eu escolhi o caminho de ficar bem, de superar — contou.

Foram anos de silêncio no esporte, preenchidos pela musculação. Até que, em 2022, durante o Circuito Sesc, nos pavilhões da Festa da Uva, correu sua primeira prova de 5km — e já conquistou o terceiro lugar na categoria. Ali, descobriu um novo caminho.

Gabriel Antunes é mais um personagem da série “Minha vida na corrida”, que celebra histórias de superação e inspiração rumo à 10ª Meia Maratona de Caxias do Sul, marcada para o dia 28 de setembro. Inclusive, ele irá participar da prova e realizar os desafiadores 21 quilômetros.

Atualmente, Antunes é instrutor de musculação e também trabalha com um grupo de corrida na academia Corpus Move.

— O objetivo na minha profissão é promoção de saúde. Promover saúde para as pessoas e cuidar das pessoas. Mas também, para cuidar das pessoas, tu tens que cuidar de ti e estar bem internamente, psicologicamente, fisicamente — analisou.

Correr com consciência

Gabriel Antunes é professor de educação física e corredor amador.

Entre os conselhos que recebeu ao iniciar na corrida, um se tornou regra: fortalecer o corpo. A musculação, que já fazia parte da sua rotina, tornou-se aliada essencial para evitar lesões e garantir longevidade na modalidade. Gabriel sabe que correr exige mais do que fôlego, exige estrutura. E é com essa consciência que ele mira o futuro.

— Como eu comecei a correr dentro daquele ambiente de academia, a dica que sempre levo: faz o reforço muscular. Porque corrida, querendo ou não, é um esporte de impacto e pode vir a lesionar os membros inferiores. Continue praticando a corrida, sim. Mas, também, faça a parte do fortalecimento muscular, acompanhado de um profissional — comentou.

A paixão pelo esporte vem de berço: seu pai, Alexandre Rios Fernandes, ainda em São Luiz Gonzaga, participava de rústicas. Essa herança, somada à inspiração do treinador Gustavo Boeira, alimenta seus sonhos e metas futuras no esporte.

— Hoje eu sou meio maratonista. Eu fiz minha primeira meia maratona no mês de junho em Porto Alegre. Então, meu objetivo real agora é fazer os 42 quilômetros. Mas isso é um projeto pra 2027 em diante — analisou.

Outra paixão

Fora das corridas, o futebol ainda pulsa forte no coração de Gabriel. Torcedor fiel do Caxias, é sócio do clube e frequenta o estádio há quase uma década.

— É uma válvula de escape, para mim, no Estádio Centenário também. Então, às vezes está chovendo, está frio, mas eu estou lá no mesmo lugar de sempre. Geralmente, eu vou aos jogos, na maioria sozinho. Tem alguns que eu chamo meu pai para ir junto e ele vai também. Mas eu vou igual, estando com meu pai ou não — contou.

FICHA TÉCNICA

Aos 24 anos, Gabriel concilia a rotina do trabalho com a corrida.

Nome: Gabriel Antunes Fernandes

Idade: 24 anos

Cidade Natal: São Luiz Gonzaga

Como é que tu veio morar em Caxias do Sul? Cheguei em Caxias com 10 anos. Eu vim com os meus pais, que estavam em busca de oportunidade de emprego melhor.

Profissão: Profissional de educação física, trabalha como instrutor de musculação e com um grupo de corrida da academia.

Quando que começou a correr: Em 2022. No ano do Circuito SESC, nos pavilhões da Festa da Uva. Foi a primeira prova de 5km, conseguindo o terceiro lugar na categoria.

Por que começou a correr? Jogava futebol como goleiro. Após um acidente de trabalho, tive que amputar o dedo polegar da mão direita. Meu médico proibiu impacto na mão. O acidente foi em 2018. Depois, eu fiquei um tempo parado de esportes e só com academia, musculação. Na academia Corpus Move, onde eu trabalho até hoje, conheci o grupo de corrida. Me encontrei total no esporte.

O que significa corrida pro Gabriel? Pra mim, é vida. Corrida é o esporte que eu amo. É o esporte que eu me dedico 100%, em que eu realmente me encontrei. E sigo dessa forma, e pretendo não parar.

Uma paixão fora da corrida: Futebol. Desde que eu moro em Caxias do Sul, eu me identifiquei com o Caxias. Frequento o estádio há, basicamente, 10 anos.

Uma dica que você recebeu quando começou a correr: Fazer o reforço muscular. Porque corrida, querendo ou não, é um esporte de impacto e pode ter lesões. Então, faça musculação pra que, futuramente, tu não venha desenvolver algum problema maior.

Um sonho que tu ainda não realizou na corrida: Meu objetivo real agora é fazer os 42 quilômetros. Vou participar da Meia de Caxias fazendo os 21 quilômetros. E depois, sim, posteriormente, fazer os 42. E pretendo virar maratonista fora do estado.