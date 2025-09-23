Maicon Roncen tem problema com emissões e faz corrida de recuperação na Copa Truck

Próxima fase acontece em 19 de outubro, em Londrina. Vanderley Soares / Divulgação

O final de semana do gaúcho Maicon Roncen vinha bem, até que um excesso de emissões o prejudicou na 7ª etapa da Copa Truck. No Circuito dos Cristais, em Curvelo, em Minas Gerais, a corrida principal foi realizada no último domingo (21).

O corredor da Mercedes #97 da Tiger Team figurou entre os oito primeiros durante os treinos, conquistou a 6ª posição no treino classificatório.

Na corrida 1, com chances de largar em uma boa posição após inversão de grid para a corrida 2, o piloto recebeu a ordem de box devido a problema de excesso de emissões. O prejuízo surpreendeu e Maicon finalizou a primeira disputa em 11º lugar. Na corrida 2, conquistou posições e terminou em 7º.

Apesar das adversidades, Roncen enxerga de forma positiva sua recuperação na corrida 2 e a posição no campeonato.

— Estávamos animados, o fim de semana vinha sendo bom, porém o problema de excesso de emissões nos surpreendeu na corrida 1, mas ainda conseguimos um bom sétimo lugar na corrida 2 e ficamos a apenas um ponto do 10º colocado no campeonato — disse Maicon Roncen.

Após a etapa na cidade mineira, o gaúcho é 11º colocado na classificação geral, com 90 pontos, próximo de entrar no top 10 da classe Super Truck Elite.