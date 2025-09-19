Esportes

Londrina x Caxias terá restrições à torcida, expectativa de lotação e segurança reforçada

Confronto do time grená será realizado neste sábado (20), às 19h30min, no estádio VGD. Comandados do técnico Júnior Rocha e equipe da casa buscam a primeira vitória no quadrangular final da Série C

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

