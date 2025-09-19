Londrina x Caxias terá restrições à torcida, expectativa de lotação e segurança reforçada

Torcida do Londrina deve lotar o VGD para o jogo diante do Caxias. Rafael Martins / Londrina EC / Divulgação

O Caxias encara o Londrina neste sábado (20), às 19h30min, no Estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), pela terceira rodada do quadrangular final da Série C. A partida acontece em meio a medidas restritivas impostas à torcida local, após os episódios de violência registrados depois do último jogo contra o Floresta.

A Polícia Militar determinou algumas restrições à torcida organizada Falange Azul, que protagonizou tumultos no domingo. Após o confronto, um grupo de torcedores cercou uma das saídas do estádio e agrediu o volante Alisson. Para conter a confusão, a PM precisou intervir com balas de borracha, atingindo membros da comissão técnica e outras pessoas presentes.

Entre as medidas adotadas está a exigência de que a sede da Falange Azul, localizada nas imediações do VGD, permaneça fechada nos dias de jogo. Além disso, está proibida a entrada de instrumentos sonoros, bandeiras e demais materiais que caracterizem a torcida organizada durante as partidas.

A Polícia Militar também solicitou ao Londrina que reforçasse pontos específicos da segurança privada contratada para os dias de jogo.

Após as restrições impostas pela Polícia Militar, a Falange Azul publicou nota de repúdio e reafirmou seu apoio ao Londrina. A torcida organizada lamenta a punição coletiva e promete seguir firme ao lado do clube, mesmo sem bandeiras, bateria ou sede aberta.

O Londrina também lamentou os incidentes após o jogo de domingo e destacou que a atitude de seis indivíduos não representa sua torcida. O clube já identificou alguns responsáveis e criticou a atuação de parte da Polícia Militar que agiu de forma equivocada, tardia e desproporcional.

Estádio lotado

O Estádio VGD, com capacidade para 8 mil pessoas, recebeu 6.132 torcedores no empate sem gols entre o time da casa e o Floresta. Contra o Caxias, a expectativa é de casa cheia.

Nesta sexta-feira (19) foram abertas as vendas do segundo lote de ingressos para o confronto válido pela terceira rodada do Grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro.