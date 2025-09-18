Londrina x Caxias: onde assistir, horário e escalações pela Série C

Caxias busca a primeira vitória no quadrangular final. Arte Pioneiro / Agência RBS

Londrina e Caxias entram em campo pela terceira rodada do quadrangular final da Série C do Brasileirão. A partida será neste sábado (20), às 19h30min, no Estádio VGD, em Londrina.

Na tabela de classificação, todos os quatro clubes do Grupo B estão com os mesmos dois pontos. Ninguém venceu na arrancada do quadrangular final em busca de duas vagas à Série B do Brasileirão.

O Caxias empatou com Floresta fora de casa e, depois, com o São Bernardo no Estádio Centenário. Já o Londrina arrancou com empate em São Bernardo e, na sequência, ficou no 0 a 0 com Floresta. O Grená não vence e não marca gols há cinco jogos pela Série C.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

CAXIAS: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Alisson, Alan e Marcelo Nunes; Vini Guedes, Mossoró e Tomas Bastos; Igor Torres, Jhonatan Ribeiro (Skilo ou Iago) e Welder. Técnico: Júnior Rocha

LONDRINA: Luiz Daniel; João Vitor, Wallace, Welington Manzoli e Maurício; Alison, Lucas Marques (Robson Duarte) e Cristiano; Vitinho (Quirino), Eliel e Iago Teles. Técnico: Roger Silva

Arbitragem para Londrina x Caxias

Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho-PE, auxiliado por Francisco Chaves Bezerra Junior-PE e Matheus Valentim da Silva-PE VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira-MG.

Onde assistir a Londrina x Caxias

A Sporty Net anuncia transmissão com imagens na TV fechada e no youtube do SportNet.

O Futebol da Gaúcha será na Rádio Gaúcha Serra no 102,7 FM e começa às 19h. Você também pode acompanhar em GZH opção Serra.

Como chegam

O Caxias chega com desfalques para esta partida fora de casa. O técnico Júnior Rocha não contará com o volante Pedro Cuiabá, com lesão no joelho. A última baixa antes da viagem foi o atacante Calyson com lesão na coxa. Assim, o time terá mudanças para enfrentar o Londrina. A projeção é de alterações no meio-campo e no ataque.