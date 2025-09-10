Lisca elenca jogo do Juventude como mais marcante da carreira

Na manhã desta quarta-feira (10), o ex-treinador do Juventude, Lisca, participou do programa Bola nas Costas. Durante a entrevista, o comandante citou como jogo mais marcante de sua carreira o confronto entre Juventude e Londrina, pela Série D do Campeonato Brasileiro de 2013.
No dia 8 de setembro de 2025, a partida completou 12 anos. A virada épica marcou o avanço do Verdão às quartas de final da Quarta Divisão do Nacional. Depois, a equipe conquistou o Acesso à Série C diante do Metropolitano.
— É impressionante isso. Porque era na Série D. E ficou um dos jogos mais marcantes da história do Juventude. E vou te dizer, eu tenho 30 anos de carreira e foi o jogo mais marcante da minha vida, da minha história — conta o comandante.
Depois do gol da classificação pelo placar de 3 a 1, com dois gols depois dos 40 minutos, o técnico invadiu o campo para orientar o time. Expulso, ele instruía os atletas das escadas que levam ao gramado do estádio.
— Eu fiquei nas escadas ali, e pedia pro auxiliar Cobalchini colocar o Jardel na zaga. Ele olhava para mim e gritava "ele já tá cinco minutos na zaga, pelo amor de Deus" — finalizou.
Lisca Doido, como foi apelidado pela torcida alviverde, destacou a recuperação da equipe, que poderia ficar sem divisão, assim como em 2012. Ao final do campeonato, o Verdão sagrou-se vice-campeão.
— Naquele momento de dificuldade do Ju, o time, a comissão, a torcida abraçaram. Nós tínhamos muita dificuldade financeira, estrutural, mas nós tínhamos uma paixão muito grande pelo clube, e a gente resgatou o orgulho de ser Juventude naquele jogo — relembrou.
Relembre o Jogo:
Era domingo de um 8 de setembro de 2013. O Juventude disputava as oitavas de final Série D com o Londrina. Após perder o jogo de ida por 1 a 0, o Papo precisava vencer por dois gols de diferença por conta do gol qualificado.
No Jaconi, aos 22 minutos do primeiro tempo, capitão Rafael Pereira cabeceou para marcar o primeiro gol.
No segundo tempo, aos 23, os paranaenses empatavam para desespero do torcedor jaconero.
Com gritos da torcida de "Eu acredito", que levantavam o Jaconi, a maré do Papo virou. Zulu, aos 42, marcou de pênalti após Douglas ser derrubado. Já nos acréscimos, aos 47, Brenner disputou o lance e a bola sobrou para Zulu, que não desperdiçou e balançou as redes para classificar de forma heroica por 3 a 1.