Lisca elenca jogo do Juventude como mais marcante da carreira

Luiz Carlos Lorenzi comandou o Verdão em 2012 e 2013. Juan Barbosa / Agencia RBS

Na manhã desta quarta-feira (10), o ex-treinador do Juventude, Lisca, participou do programa Bola nas Costas. Durante a entrevista, o comandante citou como jogo mais marcante de sua carreira o confronto entre Juventude e Londrina, pela Série D do Campeonato Brasileiro de 2013.

No dia 8 de setembro de 2025, a partida completou 12 anos. A virada épica marcou o avanço do Verdão às quartas de final da Quarta Divisão do Nacional. Depois, a equipe conquistou o Acesso à Série C diante do Metropolitano.

— É impressionante isso. Porque era na Série D. E ficou um dos jogos mais marcantes da história do Juventude. E vou te dizer, eu tenho 30 anos de carreira e foi o jogo mais marcante da minha vida, da minha história — conta o comandante.

Depois do gol da classificação pelo placar de 3 a 1, com dois gols depois dos 40 minutos, o técnico invadiu o campo para orientar o time. Expulso, ele instruía os atletas das escadas que levam ao gramado do estádio.

— Eu fiquei nas escadas ali, e pedia pro auxiliar Cobalchini colocar o Jardel na zaga. Ele olhava para mim e gritava "ele já tá cinco minutos na zaga, pelo amor de Deus" — finalizou.

Lisca Doido, como foi apelidado pela torcida alviverde, destacou a recuperação da equipe, que poderia ficar sem divisão, assim como em 2012. Ao final do campeonato, o Verdão sagrou-se vice-campeão.

Leia Mais Jogos marcantes: vitória épica que definiu o futuro do Juventude

— Naquele momento de dificuldade do Ju, o time, a comissão, a torcida abraçaram. Nós tínhamos muita dificuldade financeira, estrutural, mas nós tínhamos uma paixão muito grande pelo clube, e a gente resgatou o orgulho de ser Juventude naquele jogo — relembrou.

Relembre o Jogo:

Era domingo de um 8 de setembro de 2013. O Juventude disputava as oitavas de final Série D com o Londrina. Após perder o jogo de ida por 1 a 0, o Papo precisava vencer por dois gols de diferença por conta do gol qualificado.

No Jaconi, aos 22 minutos do primeiro tempo, capitão Rafael Pereira cabeceou para marcar o primeiro gol.

No segundo tempo, aos 23, os paranaenses empatavam para desespero do torcedor jaconero.