Juventude visita o Mirassol em busca da segunda vitória seguida como visitante

Goleiro Jandrei é titular do Juventude na campanha de recuperação no Brasileiro. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O momento do Juventude é de evolução na Série A na comparação com o passado recente. Por isso, o time busca manter o embalo positivo de desempenho para seguir construindo a permanência na elite nacional. Pela frente, na 24ª rodada, terá o Mirassol, neste domingo (21), às 16h, fora de casa, no estádio Maião.

O adversário também vive ótima fase na competição, com resultados expressivos nas últimas rodadas. São cinco jogos de invencibilidade e o G-4 na classificação. Isso reforça a necessidade de concentração e uma partida segura para conseguir mais uma vitória fora de casa, como foi diante do Ceará.

— Não tem jogo fácil na Série A. Vamos encarar como uma nova batalha, muito preparados para buscar um grande resultado — afirmou o goleiro Jandrei, titular em sete jogos com a camisa do Juventude, em entrevista à TV Papo.

A preparação foi intensa durante a semana e vista como essencial para enfrentar o Mirassol. Enquanto o Ju teve uma semana cheia, o adversário encarou o Botafogo na quarta-feira, em jogo atrasado e empatou em 3 a 3.

Desde o retorno do técnico Carpini e a chegada de novos reforços, o Juventude tem mostrado evolução dentro de campo. O comprometimento do grupo é um fator determinante para essa melhora. Com o treinador no comando, são seis jogos, três vitórias, um empate e duas derrotas. Com Carpini, fora de casa, o Ju empatou com o Vitória e venceu o Ceará.

— Estamos trabalhando forte para sair dessa situação. O foco e o empenho de todos têm sido fundamentais para conquistar bons resultados — analisou.

Com foco, união e aprendizado constante, o Juventude segue em busca de vitórias e de uma recuperação sólida na tabela. O duelo contra o Mirassol promete ser mais um teste importante para medir a força da equipe e consolidar o bom momento vivido pelo clube.

Apesar da derrota na última rodada para o Flamengo, o Juventude fez uma boa partida contra o líder do campeonato, que conta com jogadores de seleção.

— Foi um jogo que nos dá confiança. Tiramos muitas coisas boas e vamos levar isso para as próximas partidas para que a gente consiga as vitórias e consiga bons resultados aí na sequência — finalizou.