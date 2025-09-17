Juventude viajará de voo fretado para enfrentar o Mirassol

Juventude sairá de Caxias do Sul para jogo diante do Mirassol. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

O Juventude encara o Mirassol no próximo domingo (21), às 16h, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, interior de São Paulo. Para o compromisso válido pela 24ª rodada da Série A, a diretoria alviverde organizou um voo fretado para o deslocamento da delegação.

A equipe embarca no sábado, véspera do jogo, às 14h, no Aeroporto Regional Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, com chegada prevista para as 15h45min em São José do Rio Preto — cidade localizada a cerca de 20 quilômetros do local da partida, onde será a concentração do Juventude.

O retorno está programado para domingo, às 20h, com desembarque no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre.

O zagueiro Wilker Ángel com lesão na coxa está fora. Além dele, os defensores Abner, Natã e Rodrigo Sam seguem no departamento médico. Com lesão no pé, Cipriano pode iniciar um processo de transição com bola durante a semana, mas também deve ser desfalque.