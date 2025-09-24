Esportes

Campeão
Notícia

Juventude vence o Inter nos pênaltis e conquista título inédito da Copa Gramado Laghetto Sub-16

Final foi realizada na manhã desta quarta-feira (24). Volante Murilo, do Juventude, foi o melhor em campo na final e ajudou o time no título

Tiago Nunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS