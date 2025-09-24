Juventude vence o Inter nos pênaltis e conquista título inédito da Copa Gramado Laghetto Sub-16

Juventude perdeu apenas um jogo na primeira fase e foi campeão sobre o Inter após um empate sem gols. Leonardo Bidese / Juventude / Assessoria

O Juventude é o grande campeão da Copa Gramado Laghetto Sub-16. O torneio da base começou com 10 clubes das Séries A e B do Brasileiro, além do Gramadense. Em uma final emocionante disputada na manhã desta quarta-feira(24), no Estádio Vila Olímpica, os jovens atletas do time de Caxias do Sul superaram o Inter nos pênaltis, por 5 a 4, após um empate sem gols no tempo normal, e garantiram o primeiro título do clube na competição.

A partida decisiva foi marcada pelo equilíbrio. No primeiro tempo, as melhores chances foram criadas pelo Juventude, do técnico Euller Borges. No entanto, o Inter dominou a segunda etapa, pressionando em busca do gol que daria o tricampeonato. A partida, no entanto, terminou com o placar de 0 a 0, levando a decisão para os pênaltis.

A campanha do Juventude rumo ao título foi notável. A equipe garantiu sua vaga na final com uma vitória de virada por 3 a 2 sobre o Atlético-MG na semifinal, somando um total de quatro vitórias em cinco jogos. Já o Inter chegou à decisão com 100% de aproveitamento, vencendo os cinco jogos que disputou, incluindo o duelo da semifinal contra o Athletico-PR, por 3 a 1, em uma reedição da final de 2024.