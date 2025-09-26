Juventude tenta se reerguer diante do Inter em duelo regional pelo Campeonato Brasileiro

Meia Lucas Fernandes pode receber uma chance entre os titulares. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O Juventude recebe, neste sábado (27), às 18h30min, o Inter no Estádio Alfredo Jaconi pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão busca reencontrar o caminho das vitórias e respirar na luta contra o rebaixamento. O duelo promete intensidade, não apenas pela rivalidade regional, mas também pelo momento de transição vivido pelo adversário, que passa por mudanças no comando técnico.

Para o Verdão, cada ponto é precioso na luta pela permanência na elite. O Juventude vem de duas derrotas seguidas na competição, diante do Flamengo e Mirassol.

— Temos que buscar pontuar, que é o que a gente tem batido na tecla. Um jogo muito difícil, contra uma equipe qualificada. Independente do que se passa. Então, trabalhamos firme porque sabemos que vai ser um jogo bem difícil, mas temos condições e confiança no trabalho que está sendo feito — comentou o meia Lucas Fernandes, que projetou a sequência de jogos:

— Quando nós, atletas, estamos bem fisicamente, podendo estar ali dentro de campo e fazer o que gostamos, já é meio caminho andado. É um bom sinal. Então, estou feliz de estar bem fisicamente. Estar bem, voltando à minha melhor parte técnica. E espero poder contribuir com o grupo.

Em meio à luta contra o rebaixamento, o Juventude adota uma postura pragmática: o foco não está na tabela, mas em somar pontos rodada a rodada. A máxima entre os jogadores e comissão técnica é clara: o importante é chegar à última rodada fora da zona de rebaixamento. Essa abordagem exige um trabalho mental intenso, já que a pressão por resultados e a oscilação na classificação podem afetar o desempenho.

— É sempre complicado essa situação. Se você ficar olhando ali a posição, a tabela, o tempo todo a pontuação e um ganha e o outro não ganha, a gente vai ficar meio maluco. Então, o que a gente tem que olhar mais é pra nós. Buscar fazer o que a gente propõe ali dentro do vestiário. Pontuar, fazer o maior número de pontos, que é o mais importante. No campeonato de pontos corrida a gente tem que pontuar. E não olhar muito pra tabela — avaliou o jogador.

Parte mais difícil do Z-4

Em meio a sequência de jogos do Brasileirão e a cobrança constante por desempenho, o clima no Juventude deve ser de resiliência e busca por superação. É nesse contexto que o Verdão quer manter a motivação e a confiança no trabalho coletivo.

— O mais difícil é o mental. Você tirar forças todos os dias, porque a gente que tá nessa posição ali agora a gente tem que fazer muito mais. É, do que quem tá em cima, tem que fazer força. Então, trabalhar e buscar essa força muitas vezes onde não tem. Não desanimar e confiar no trabalho que tá sendo passado, tá sendo feito, inclusive tá sendo muito bom. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir sair dessa situação — analisou Lucas Fernandes, que finalizou sobre a situação do Inter, adversário nesta rodada: