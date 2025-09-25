Juventude tem sequência de jogos contra adversários diretos na briga contra o rebaixamento

Técnico Thiago Carpini tenta tirar o Juventude do Z-4. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O Juventude enfrenta uma sequência decisiva no Campeonato Brasileiro. Em apenas oito dias, três adversários diretos na luta contra o rebaixamento: Inter, Atlético-MG e Fortaleza. Esses confrontos representam mais do que simples partidas — são verdadeiros duelos de seis pontos, nos quais cada resultado pode alterar significativamente a posição na tabela e o futuro do clube na competição.

A proximidade entre os jogos exige atenção redobrada da comissão técnica quanto à gestão física do elenco e à preparação estratégica para cada adversário. Além da intensidade física, o Juventude terá de lidar com a pressão emocional de enfrentar equipes que também lutam para se manter na elite do futebol nacional.

O Inter vive um momento instável com troca de técnico; o Atlético-MG busca recuperação após oscilações e a chegada de Jorge Sampaoli; e o Fortaleza também tenta sair da zona de perigo.

— Inter, Atlético-MG e Fortaleza, esse é o nosso campeonato. Essa é a nossa competição. Essas vão ser decisões, começando com a de sábado — analisou o técnico Thiago Carpini

O Juventude encara uma sequência desafiadora no Campeonato Brasileiro. Além dos três jogos já citados, depois, terá dois compromissos fora de casa contra Palmeiras e Fluminense, ambos candidatos que estão na parte de cima da tabela. A equipe volta a Caxias do Sul para medir forças com o Bragantino e encerra a série enfrentando o Grêmio, em mais um duelo gaúcho.

Para o Juventude, somar pontos nesses confrontos é essencial não apenas para respirar na tabela, mas também para ganhar confiança na reta final do campeonato. A sequência pode ser um divisor de águas na campanha do clube gaúcho.

— A gente precisa voltar a melhorar alguns conceitos e voltar a vencer, pra gente manter ainda um recorte positivo e no momento certo a gente está fora dessa confusão. Eu não tenho dúvida que esses atletas vão dar resposta, eu confio muito em todos eles. A gente vai seguir cobrando, trabalhando e melhorando e a resposta vai acontecer já no sábado — avaliou o treinador alviverde.