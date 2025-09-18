Juventude sub-20 encerra excursão com empate diante da Seleção do Uruguai

Nathan Bizotto / E.C Juventude / Divulgação

Em amistoso internacional realizado nesta quarta-feira (17), o Juventude sub-20 empatou em 2 a 2 com a Seleção sub-18 do Uruguai. Com isso, os comandados de Filipe Dias encerraram sua passagem pelo país vizinho de forma invicta, com dois empates e uma vitória.

A partida aconteceu no estádio Omar Odriozola, em Paso de Los Toros, Os gols alviverdes foram marcados por Marlon, em cobrança de pênalti, e Miguel.

Desde o apito inicial, o confronto foi equilibrado e bem disputado. O time alviverde mostrou personalidade diante da tradicional Celeste, em um duelo que atraiu bom público na pequena cidade uruguaia. O Uruguai saiu na frente com Alvarez, que aproveitou rebote após bola no travessão para abrir o placar.

Mesmo atrás no marcador, o Juventude manteve a organização defensiva e passou a criar boas oportunidades. Lucas Fernandes arriscou de fora, Kaynan levou perigo de cabeça e, já na reta final do primeiro tempo, Miguel foi derrubado na área. Marlon converteu o pênalti com tranquilidade, deixando tudo igual: 1 a 1.

Na segunda etapa, o equilíbrio se manteve, com chances para ambos os lados. González recolocou os uruguaios em vantagem com um chute forte no ângulo, mas o Juventude respondeu rápido: Luiz Eduardo cruzou e Miguel finalizou com precisão para empatar novamente: 2 a 2. O Verdão ainda teve outras boas chegadas, mas parou nas defesas do goleiro Da Costa.

Com o empate, o Juventude encerra sua série de jogos no Uruguai sem derrotas, enfrentando duas seleções nacionais (Uruguai e Cuba). Agora, a equipe volta suas atenções para a Copa FGF, onde estreia na próxima quarta-feira (24), contra o Brasil-Pel, no Estádio Homero Soldatelli.