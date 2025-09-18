Esportes

Juventude sub-20 encerra excursão com empate diante da Seleção do Uruguai

Agora, a equipe volta suas atenções para a Copa FGF. Na próxima quarta-feira (24), estreia contra o Brasil-Pel, no Estádio Homero Soldatelli

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

