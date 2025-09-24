Juventude segue sem repetir linha defensiva com Thiago Carpini e pode mudar diante do Inter

Técnico Thiago Carpini tem modificado a linha defensiva do Juventude. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude, sob o comando do técnico Thiago Carpini, disputou sete partidas neste Campeonato Brasileiro sem repetir a formação da linha de quatro defensiva. Desde sua chegada, o treinador tem promovido constantes alterações no setor, seja por opção, suspensões e lesões. O Verdão tem a defesa mais vazada da competição com 45 gols sofridos. Com o treinador, somente duas vezes o time terminou a partida sem tomar gol.

Para o confronto contra o Inter, marcado para sábado (27), às 18h30min, no Estádio Alfredo Jaconi, Carpini deve novamente modificar a defesa, mantendo a tendência de ajustes estratégicos. A expectativa é de que o treinador leve em consideração o estilo de jogo do adversário e as condições físicas dos seus atletas para definir a nova formação.

— O Marcelo Hermes vem numa semana muito boa, ele e o Alan brigando pela titularidade. A gente tem rodado, dando oportunidade para todos e dentro disso eu vou tentando entender quem encaixa melhor naquilo que a gente está pedindo e propondo para cada jogo. O jogo contra o Mirassol, quatro horas da tarde, o Hermes estava mais descansado, um pouco mais inteiro principalmente na nossa linha defensiva — explicou Thiago Carpini.

Na lateral direita, o treinador pode voltar a utilizar Reginaldo. Igor Formiga recebeu a primeira oportunidade como titular diante do Mirassol.

— O Formiga vem entrando muito bem em todos os jogos, né? Então, acho que pedindo passagem, o Reginaldo fez também grandes jogos, nos ajudou, foi importante em jogos, por exemplo, com o Ceará, onde ele deu assistência, mas o Formiga também vem participando efetivamente. Era o momento da oportunidade, já que contra o Inter nós também temos o Ewerton à disposição, então são três laterais direitos, todo mundo está tendo as oportunidades, e nós vamos encontrar os 10, os 11 ideais — analisou o treinador.

O Juventude ainda lida com desfalques importantes no setor defensivo. Abner, Natã e Wilker Ángel seguem sob cuidados do departamento médico. Em contrapartida, Thiago Carpini pode ganhar reforços: Cipriano e Rodrigo Sam voltaram a treinar com o grupo na última semana e, mesmo após longo período de inatividade.

Um possível Juventude para o jogo diante do Inter: Jandrei; Reginaldo (Igor Formiga), Luan Freitas, Caíque (Bernardo, Cipriano ou Sam) e Alan Ruschel (Marcelo Hermes); Caíque (Giraldo), Mandaca e Lucas Fernandes; Batalla, Nenê (Gilberto) e Taliari.

Linha de defesa do Juventude com Carpini

Juventude 2x1 Corinthians

Ruan Carneiro; Reginaldo, Abner, Cipriano e Marcelo Hermes

Vitória 2x2 Juventude

Jandrei; Reginaldo (Igor Formiga, int.), Abner, Cipriano e Marcelo Hermes

Juventude 2x0 Vasco

Jandrei; Reginaldo (Igor Formiga, 32/2º), Abner, Wilker Ángel e Alan Ruschel

Juventude 1x3 Botafogo

Jandrei; Reginaldo, Wilker, Luan Freitas e Alan Ruschel (Marcelo Hermes, int.)

Ceará 0x1 Juventude

Jandrei; Reginaldo, Abner (Luan Freitas, int.), Wilker Ángel e Marcelo Hermes

Juventude 0x2 Flamengo

Jandrei; Reginaldo (Igor Formiga, 15/2º), Luan Freitas, Wilker Ángel e Alan Ruschel;

Mirassol 2x0 Juventude

Jandrei; Igor Formiga, Luan Freitas, Caíque e Marcelo Hermes;