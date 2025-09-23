Juventude se despede do Brasileirão Sub-17 com derrota para o Fortaleza

Papo disputou a competição pela primeira vez. @Eujmoura / Divulgação

Pela última rodada do Brasileirão Sub-17, o Juventude foi goleado pelo Fortaleza por 5 a 0. O jogo aconteceu nesta terça-feira (23), no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, no Ceará.

Com o resultado, a equipe de Márcio Ebert se despediu da competição com 19 pontos, com cinco vitórias, quatro empates e 10 derrotas, ocupando a 15ª colocação na tabela.

Essa foi a primeira participação do clube alviverde no campeonato nacional sub-17. O Papo chegou a ficar na parte de cima da tabela, mas caiu de rendimento nas últimas rodadas.

Os gols do Leão foram marcados por Enzo, duas vezes, Caio Lucas, André Luis e Felipe Meireles.