Juventude recebe o Brasil de Pelotas na estreia na Copa FGF 

Verdão voltou invicto do Uruguai após três amistosos em preparação para a competição. Nathan Bizotto / E.C Juventude / Divulgação

Nesta quarta-feira (24), o Juventude faz sua estreia na Copa FGF de 2025. No Estádio Homero Soldatelli, o Papo enfrenta o Brasil de Pelotas, às 15h. O ingresso é um kg de alimento não perecível, exceto sal.

Filipe Dias, treinador do sub-20 alviverde, comanda a equipe na competição. O clube não descarta a possibilidade de utilizar atletas não relacionados para as partidas profissionais, assim como na edição anterior.

— Sempre existe a possibilidade, só que são cenários construídos semana a semana. A ideia inicial é uma base de equipe sub-20, para também propiciar aos jovens jogadores uma experiência de competição profissional — disse o treinador, em entrevista ao Show dos Esportes.

A provável escalação inicial do Verdão tem: Joaquim; Luiz Eduardo, Kauã Costa, Matheus Henrique e Gabriel; Kaynan, Yuri (Sasso); Gui Teixeira; Miguel (Lucas Fernandes), Marlon e Beto.

As disputas iniciaram na última semana, porém, como haveriam nove equipes inicialmente, o Juventude folgou. Com a desistência do São José, dois times não jogam por rodada.

Na primeira fase, os times se enfrentam em turno único, onde os dois melhores avançam direto para as semifinais. Os times entre a terceira e sexta posição disputam quartas de finais para definir os outros semifinalistas. A semifinal e a final terão confrontos de ida e volta. A final está prevista para 14 de dezembro.