Juventude recebe o Brasil de Pelotas na estreia na Copa FGF 

Alviverde vai atuar com time sub-20 e mandará seus jogos no Estádio Homero Soldatelli. Primeira partida será nesta quarta-feira (24), a partir das 15h

Camila Corso

Jornal Pioneiro

