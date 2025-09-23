Juventude pode ter 11 novos titulares em relação ao jogo contra o Inter no primeiro turno

Rodrigo Sam (D) foi titular na partida do Beira-Rio. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Um Juventude completamente diferente. Do dia 26 de abril, quando enfrentou o Inter no Beira-Rio, pela 6ª rodada do primeiro turno, até o próximo sábado, 27 de setembro, quando as equipes voltam a se encontrar no Alfredo Jaconi, pela 25ª rodada, muita coisa mudou no lado alviverde. Do comando técnico ao time titular que deve ser escalado para o clássico gaúcho.

É possível, inclusive, que a formação inicial seja completamente diferente daquela que foi derrotada por 3 a 1, de virada, na casa colorada. Na ocasião, o Juventude era treinado por Fabio Matias e começou a partida com uma formação que tinha três zagueiros: Gustavo; Adriano Martins, Rodrigo Sam e Marcos Paulo; Ewerthon, Giraldo, Jadson e Alan Ruschel; Batalla, Gilberto e Ênio.

Logo aos três minutos, Batalla recebeu de Gilberto e abriu o placar. Porém, em três cobranças de escanteio, a equipe jaconera levou a virada, em dois gols de Victor Gabriel e um de Borré.

Daquele time, Gustavo e Adriano Martins não fazem mais parte do grupo alviverde. O goleiro foi negociado com o América-MG e o zagueiro voltou para o Atlético-GO. Rodrigo Sam e Ewerthon têm sofrido com lesões e voltaram a treinar recentemente. Gilberto também retornou a pouco do departamento médico e foi alternativa para o segundo tempo nas duas últimas rodadas .

Marcos Paulo e Ênio, que volta a ficar à disposição após cumprir suspensão, perderam espaço após a chegada de Thiago Carpini. O único titular incontestável na comparação é Jadson, que estará suspenso na partida deste sábado.

Os colombianos Giraldo e Batalla, que começaram contra o Mirassol e foram substituídos por atuações apagadas, e Alan Ruschel, que tem atuado nos jogos do Alfredo Jaconi com Carpini, são os atletas que começaram no Beira-Rio e têm maiores chances de também iniciarem o duelo pela 25ª rodada.

Um provável Juventude para o jogo deste sábado tem Jandrei; Reginaldo (Igor Formiga), Luan Freitas, Bernardo (Abner) e Alan Ruschel (Marcelo Hermes); Caíque, Mandaca e Lucas Fernandes (Sforza); Batalla (Igor Formiga), Nenê (Gilberto) e Taliari.