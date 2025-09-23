Esportes

Um outro time
Notícia

Juventude pode ter 11 novos titulares em relação ao jogo contra o Inter no primeiro turno

No duelo pela sexta rodada, no Beira-Rio, equipe colorada saiu atrás e buscou a virada em três cobranças de escanteio

Maurício Reolon

Editor de Esportes do Pioneiro e Comentarista da Gaúcha Serra

