Juventude oficializa contratação de atacante que estava no Maringá-PR

Nesta terça-feira (2), o Juventude oficializou a contratação do atacante Edison Negueba. O atleta chega por empréstimo do Maringá até dezembro deste ano, e é o 11º reforço da janela de transferências, que se encerra hoje.
Natural da cidade amazonense de Iranduba, Negueba foi revelado pelo São Raimundo-AM. Em 2023, ganhou destaque nacional, jogando a Série C pelo Confiança-SE. Em 34 jogos, marcou sete vezes. No final da temporada, reforçou o Sport na Série B.
No ano passado, o jogador de 24 anos foi contratado pelo Maringá e se tornou uma das referências da equipe, sendo eleito o melhor atacante da Série D. Pelo time paranaense, atuou em 72 partidas, acumulando 10 gols e 12 assistências.
O atleta fica à disposição do técnico Thiago Carpini para o próximo confronto, com o Flamengo, no domingo, 14 de setembro. O Juventude retorna aos treinos nesta quarta-feira (3).
Ficha Técnica
Nome Completo: Edison Custódio dos Santos
Cidade: Iranduba (AM)
Altura: 1m67cm
Peso: 62kg
Data de Nascimento: 24/10/2000
Posição: Atacante
Carreira: Maringá, Sport, Confiança-SE, São Raimundo-AM, Confiança-SE, Fast Club-AM, São Raimundo-AM.