Juventude luta muito, mas não consegue segurar o Flamengo no Alfredo Jaconi

Arrascaeta (C) comemora o primeiro gol da partida. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude de Thiago Carpini bem que tentou, mas o Flamengo mostrou no Alfredo Jaconi porque é o líder e principal favorito para conquistar o Brasileirão. A equipe alviverde lutou muito, teve boa postura defensiva, mas acabou derrotado por 2 a 0, na tarde deste domingo (14). Arrascaeta e Emerson Royal marcaram os gols.

O resultado em Caxias do Sul fez o time carioca derrubar um tabu de 28 anos sem vencer como visitante no Jaconi. Na tabela, a equipe permanece na 18ª colocação, com 21 pontos.

O próximo desafio alviverde será domingo (21), fora de casa, contra o embalado Mirassol, às 16h, no interior paulista.

O JOGO

Com os retornos de Alan Ruschel e Nenê e o atacante Rafael Bilu como a principal novidade no time titular, o Juventude começou a partida mostrando personalidade. Com menos de dois minutos, Nenê cobrou escanteio, Taliari desviou e a zaga rubro-negra afastou o perigo na pequena área.

No lance seguinte, após novo cruzamento para a área de Mandaca, a zaga afastou e Reginaldo finalizou longe do gol. A partir daí, o Flamengo passou a ter maior posse de bola e rondar a área alviverde, mas sem conseguir criar chances claras até os 20 minutos.

A primeira grande oportunidade dos cariocas saiu aos 22. Samuel Lino recebeu na ponta esquerda, limpou dois marcadores e chutou cruzado, perto da trave direita. Dois minutos depois, em linda triangulação pela direita, Allan achou Arrascaeta na área, mas o chute do camisa 10 parou em Wilker Ángel.

Aos 31 minutos, a troca de passes rápida do Flamengo pelo lado esquerdo encontrou Saul na linha de fundo. O volante espanhol cruzou com perfeição e Arrascaeta testou firme para abrir o placar: 1 a 0.

Na tentativa de resposta, o Ju novamente teve uma sequência de escanteios e faltas laterais, mas sem eficiência nas conclusões. Em um primeiro tempo de muita entrega tática do time de Thiago Carpini, a qualidade do Flamengo fez a diferença para o 1 a 0 no placar.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, Thiago Carpini promoveu uma mudança no ataque: sacou Rafael Bilu para a entrada de Gabriel Veron. E, mesmo que em alguns momentos buscasse avançar na marcação, o Ju seguia com dificuldades para criar diante da qualidade adversária.

Aos oito minutos, após cobrança de escanteio de Nenê, Mandaca cabeceou e, após um desvio da defesa rubro-negra, Taliari tentou de voleio e Rossi salvou. No fim, o lance já havia sido anulado por impedimento.

O Flamengo respondeu aos 10. Luiz Araújo recebeu um lindo passe na área e finalizou de pé direito para grande defesa de Jandrei. Aos 15, Carpini fez mais duas mudanças, com Matheus Babi e Igor Formiga nas vagas de Nenê e Reginaldo. Buscando pressionar, o Ju chegou novamente aos 17, em finalização de Veron, rente ao travessão.

Na sequência, o duelo ficou mais truncado e sem tantas finalizações. O Flamengo, que buscava desacelerar o jogo, só voltou a levar perigo aos 30. Após cobrança de escanteio, Saul cabeceou perto do travessão.

O Ju era mais agressivo na marcação ofensiva, mas também oferecia mais espaços. Em uma falta frontal, aos 35, Arrascaeta carimbou o travessão e quase ampliou.

Aos 41, não teve jeito. Com Wilker Ángel fora de campo sendo atendido, Carrascal levantou para a área e Emerson Royal cabeceou no canto: 2 a 0, no último ato da vitória rubro-negra.

FICHA TÉCNICA

Brasileirão - 23ª rodada

Estádio Alfredo Jaconi

Juventude 0x2 Flamengo

Juventude

Jandrei; Reginaldo (Igor Formiga, 15/2º), Luan Freitas, Wilker Ángel e Alan Ruschel; Caíque, Jadson (Lucas , Mandaca e Nenê (Matheus Babi, 15/2º); Rafael Bilu (Gabriel Veron, int.) e Taliari (Gilberto, 37/2º). Técnico: Thiago Carpini.

Flamengo

Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Saúl, Allan e Arrascaeta (Wallace Yan, 40/2º); Luíz Araújo (Carrascal, 32/2º), Samuel Lino (Everton Cebolina, 40/2º), e Pedro (Plata, 19/2º). Técnico: Filipe Luís.