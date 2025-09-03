Juventude lidera lista de clubes que mais contrataram na segunda janela de transferências da Série A  

Marcelo Hermes (E) sendo apresentado pelo diretor-executivo Júlio Rondinelli, junto com atacante Rafael Bilu. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

O Juventude se impôs mediante a situação do time na tabela do Brasileirão 2025 e foi ao mercado para reforçar o elenco e ter mais condições de lutar pela permanência na Série A. O departamento de futebol trouxe 11 atletas novos para o grupo de Thiago Carpini na segunda janela de transferências do futebol brasileiro, que esteve aberta entre 10 julho a 2 de setembro.

O Verdão lidera a lista das equipes da Série A que mais contrataram, ao lado de Fortaleza e Sport, sendo que eles são responsáveis por 30% do número de reforços no período. Curiosamente, os três clubes estão atualmente no Z-4 do Brasileirão e tentaram dar uma repaginada no elenco.

Leia Mais Reforços e proposta de venda de zagueiro recusada: como o Juventude se movimentou na janela de transferências

Confira quem mais contratou:

Juventude, Fortaleza e Sport - 11 atletas

Santos - 8 atletas

Grêmio - 7 atletas

Ceará - 6 atletas

Palmeiras, Botafogo e Vasco - 5 atletas

Apostas sul-americanas

Guruceaga atuará pela primeira vez no futebol brasileiro. Ulisses Castro / Agencia RBS

Dos 11 reforços contratados pelo Ju nesta janela, dois "hablan muy bien". O clube apostou em dois atletas do futebol sul-americano, e o primeiro deles foi o goleiro uruguaio Gastón Guruceaga, de 30 anos.

— Eu joguei em muitas ligas aqui na América do Sul, no Uruguai, na Argentina, Chile, Paraguai e na Colômbia, mas nunca tive a possibilidade de jogar no Brasil, que para mim é a maior liga da América. Sei que é um desafio muito importante para mim e acho que estou preparado — confirmou o goleiro.

Já o segundo atleta do cenário sul-americano buscado pelo Verdão foi o argentino Sforza. O volante tem como vantagem já conhecer bem o futebol brasileiro, pois defendeu as cores do Vasco nas últimas duas temporadas.

— Eu acho que a gente tem que ser criativo em todos os momentos. O Sforza quis vir, é um atleta que não deveria não estar participando dos jogos pelo Vasco, até porque a gente sabe da capacidade dele, mas aí é uma opção técnica. E aqui ele vai ser muito bem-vindo, foi abraçado pelo elenco e vai trabalhar com confiança — avaliou o diretor-executivo alviverde, Julio Rondinelli.