Juventude lidera lista de clubes que mais contrataram na segunda janela de transferências da Série A  

Ao lado de Fortaleza e Sport, Verdão trouxe 11 reforços para a sequência do Brasileirão 2025

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

