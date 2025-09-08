Juventude inicia última semana de preparação com a missão de tentar parar o líder do Brasileirão

Goleiro Jandrei tomou conta do gol alviverde no Brasileirão. Fernando Alves / E.C.Juventude / Divulgação

A parada de jogos do Brasileirão 2025 em meio à disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 veio em boa hora para o técnico Thiago Carpini. Apesar do treinador obter 66% de aproveitamento em sua arrancada como comandante do Juventude, ele ganhou duas semanas importantes para expor suas ideias ao elenco.

Sobretudo porque tem gente nova chegando no Alfredo Jaconi. Nos últimos dias, o volante argentino Sforza e o atacante Negueba desembarcaram em Caxias do Sul para se integrarem ao grupo de atletas alviverdes.

O período sem jogos também foi importante para o clube recuperar alguns atletas que estavam fora de combate. Caso, por exemplo, do meia Lucas Fernandes, que voltou a ser opção depois de sofrer uma lesão na panturrilha na partida com o Bahia, no dia 27 de julho.

A má notícia dos últimos dias é que o zagueiro Abner teve constatada uma lesão muscular na coxa, após o duelo com o Ceará, e virará desfalque por, no mínimo, dois jogos do Brasileirão: contra Flamengo e Mirassol.

Além disso, Natã e Rodrigo Sam ainda estão no departamento médico. O tempo será precioso para Luan Freitas se entrosar com o time, uma vez que é o ficha 1 para a vaga de Abner. O clube ainda aguarda o retorno do zagueiro Wilker Ángel, defendendo a seleção da Venezuela e que enfrenta a Colômbia, pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, nesta terça-feira (9). Em caso de vitória, a seleção vinotinto garante vaga na repescagem mundial da Copa de 2026.

Dura realidade

Enquanto o Juventude tenta deixar - Z-4 — ocupa atualmente o 18º lugar na tabela, com 21 pontos, a um do Santos, o 16º colocado, — o Flamengo lidera a competição com 47 pontos.

A diferença da campanha entre os dois é explicada em boa parte pela diferença de investimento. Enquanto o Juventude gastou pouco mais de R$ 200 mil na vinda dos 11 reforços contratados na segunda janela de transferências do futebol brasileiro, o investimento dos cariocas em contratações ficou na casa de R$ 270 milhões. E foram mais de R$ 370 milhões de lucro com a saída de atletas.

Por sua vez, o Ju usou da criatividade do departamento de futebol, sobretudo na figura do diretor-executivo Julio Rondinelli, da indicação do treinador e do bom relacionamento entre clubes para contratar os reforços, praticamente à custo zero.

E Thiago Carpini comentou a importância do Ju trazer alguns nomes para serem alternativas pro decorrer da competição. Jogadores, como o goleiro Jandrei, já garantiram, inclusive, a titularidade com atuações de destaque.

— Estamos sempre atentos ao mercado, eu acho que a minha chegada só chancelou pelo Jandrei ter trabalhado comigo e eu saber de que maneira utilizá-lo; talvez um outro trabalho que não fosse do Carpini no Juventude não encaixaria tanto com o jogo do Jandrei. A questão de conhecer o Igor Formiga e saber que ele pode produzir como um atacante na segunda linha. O Sforza também, o próprio Luan Freitas, são jogadores que a gente monitora, acompanha há algum tempo— comentou o treinador, que analisou ainda o poder de investimento do Flamengo:

— Essa disparidade fica um pouco desigual. Mas, por outro lado, mostra ainda mais e fica mais evidente o nosso trabalho. Por mais, às vezes, que isso não repercute tanto. Repercute quem briga pelo título, quem está na Libertadores, mas brigar pela sobrevivência com tão pouco, e quando eu digo tão pouco em relação a investimento, a opções, a peças, e entregar bons trabalhos, equipes organizadas, isso também tem o seu valor.