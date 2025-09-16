Juventude inicia preparação para o duelo com o Mirassol

Marcos Paulo é uma das alternativas para a zaga contra o time paulista. Fernando Alves / E.C.Juventude / Divulgação

O grupo de jogadores do Juventude se reapresentou na tarde desta terça-feira (16) e iniciou a preparação para o confronto com o Mirassol. A partida válida pela 24ª rodada do Brasileirão 2025 ocorre no domingo (21), às 16h, no interior paulista.

E o técnico Thiago Carpini deve ter uma baixa importante na equipe. O zagueiro Wilker Ángel passou por exames na coxa e dificilmente terá condições de enfrentar os paulistas. Além dele, os defensores Abner, Natã e Rodrigo Sam seguem no departamento médico. Com lesão no pé, Cipriano pode iniciar um processo de transição com bola durante a semana, mas também não tem presença garantida na equipe.

No momento, Luan Freitas, Bernardo e Marcos Paulo são as únicas opções para a zaga alviverde. Já os colombianos Batalla e Giraldo voltam após cumprirem suspensão. O atacante deverá ser confirmado na equipe titular no domingo, já o volante atuaria apenas se Thiago Carpini tiver que improvisar Caíque na defesa.

Por ter recebido o terceiro cartão amarelo durante o aquecimento na partida contra o Flamengo, o atacante Ênio desfalca a equipe.

O elenco alviverde volta aos treinos nesta quarta-feira (17). Com 21 pontos, o Ju ocupa o 18º lugar na tabela, mas pode deixar o Z-4 em caso de vitória. Já o Mirassol carimbou lugar no G-4, em quarto, com 38 pontos, após a vitória sobre o Grêmio, na Arena.

— O recorte hoje é brigar embaixo, mas isso muda a cada rodada e o Juventude está nessa briga e muito preocupado com o nosso trabalho — apontou o técnico Thiago Carpini.