Juventude goleia o Flamengo de São Pedro por 11 a 0 no Gauchão Feminino

Mesmo jogando fora de casa, o Juventude se impôs, mostrou sua superioridade e goleou o Flamengo de São Pedro pelo placar de 11 a 0, na cidade de Tenente Portela, na tarde deste sábado (20). Os gols das comandadas de Luciano Brandalise foram de Dani Ortolan (quatro), Pissaia, Eduarda Tosti, Carol Ladaga, Bell Silva, Rayane Pires, Drielly e Eduarda.

Com a vitória, o Ju assume a segunda posição da primeira fase do Gauchão, com 11 pontos. O Inter lidera com 13, enquanto o Grêmio tem 10 e um jogo a menos. O resultado também garantiu o Brasil-Far nas semifinais, com seis pontos. O Flamengo perdeu os seis jogos que fez na competição.

O Ju começou o confronto ditando o ritmo e fazendo valer a maior qualidade. Logo aos cinco, a centroavante Dani Ortolan apareceu para abrir o placar. Pissaia marcou o primeiro dela no Estadual, aos 12. Na reta final da primeira etapa, mais dois gols da equipe alviverde. Aos 41, com Eduarda Tosti, que também marcou pela primeira vez no Ju. Quatro minutos depois, uma pintura. Carol Ladaga bateu escanteio e fez gol olímpico no campo do Flamengo.

No segundo tempo, o Juventude não diminuiu o ritmo e seguiu pressionando para ampliar a vantagem. Bell Silva fez o quinto do Ju, aos 18. Dois minutos depois foi a vez da Dani Ortolan anotar mais um. Quando o relógio marcou 30 de jogo, Rayane Pires fez o sétimo gol alviverde.

Sete minutos depois, a meia Drielly mandou para o fundo das redes. Dani Ortolan brilhou e anotou mais duas vezes, chegando aos oito gols e se isolando na artilharia do Estadual. No último lance da partida, Eduarda marcou e deu números finais ao confronto: Flamengo 0x11 Juventude.