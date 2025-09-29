Juventude empata sem gols com o Brasil-Far no Gauchão Feminino

Equipes já estão garantidas na segunda fase. Leonardo Bidese / E. C. Juventude / Divulgação

O Juventude empatou em 0 a 0 com o Brasil de Farroupilha pela oitava rodada da fase classificatória do Gauchão Feminino 2025. O duelo aconteceu neste domingo (28), no Sesi, em Caxias do Sul.

Com o resultado, as equipes já estão garantidas na segunda fase da competição. As Esmeraldas estão em terceiro lugar, com 12 pontos, seguidas das rubro-verdes, com 7. Por conta da classificação, a equipe farroupilhense também assegura vaga no Brasileirão A3 e na Copa do Brasil de 2026.

Na próxima rodada, o Rubro-verde recebe o Grêmio no Estádio das Castanheiras no sábado (4), às 15h, enquanto o Ju folga. As comandadas do técnico Luciano Brandalise voltam a campo no dia 12, domingo, diante do Grêmio, no CT Hélio Dourado, às 15h.

EQUILÍBRIO NO PLACAR

As Esmeraldas começaram no ataque, com algumas chances de gol. Logo aos três minutos, Eduarda finalizou, mas foi interceptada. Aos 36, Dani Venturini arriscou um chute que parou na arqueira rubro-verde Menezes.

Na segunda etapa, aos 12 minutos, Núbia chutou firme, mas a goleira defendeu. Aos 22, Eduarda Tosti recebeu e finalizou firme e obrigou Menezes a trabalhar mais uma vez.

As farroupilhenses tentaram contra-ataques e estiveram próximas do gol com uma cobrança de falta de Emmily Karla, que acertou na trave.