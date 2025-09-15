Juventude empata com a Seleção Cubana em segundo amistoso do sub-20

Ju tem último confronto internacional na quarta-feira (17). Nathan Bizotto / E.C. Juventude / Divulgação

Na manhã desta segunda-feira (15), a equipe sub-20 do Juventude empatou em 1 a 1 com a Seleção Cubana sub-20. O amistoso aconteceu no Centro de Treinamentos do Albion, em Montevidéu.

No segundo teste visando a disputa da Copa FGF, o time de Filipe Dias fez uma partida histórica diante de uma seleção que se prepara para o mundial da categoria, em outubro. Miguel marcou o gol jaconero.

Na quarta-feira (17), o Verdão tem o último dos três confrontos internacionais diante da Seleção sub-18 do Uruguai, em Paso De Los Toros.

Grande Embate

Diante de uma seleção que disputa a Copa do Mundo Sub-20, os guris alviverdes foram protagonistas na partida.

Bastou um minuto de jogo para o Verdão abrir o placar. Roberson cruzou para Scatolin, que tocou de letra para defesa do goleiro Yurdy Hodelin. Na sobra, Miguel aproveitou e balançou as redes.

As chances seguiram acontecendo. Scatolin cruzou para Luiz Eduardo, que soltou uma bomba e parou nas mãos do goleiro cubano. Gui Teixeira também teve algumas chances, arriscando de dentro e fora da área, passando rente à trave ou parando na defesa da seleção.

Na segunda etapa, o controle seguiu do Ju, porém o goleiro cubano estava atento e trabalhou bastante para evitar que o placar fosse ampliado. Yuri Kevem, de falta, Beto, Gabriel e Yarlei foram os nomes das principais tentativas. Jade Quiñones marcou o gol da Seleção Cubana.

Copa Ruy Carlos Ostermann