Juventude e Inter vão se enfrentar na final da Copa Gramado Sub-16

Equipes conquistaram suas vagas de virada. Leonardo Bidese / E.C. Juventude / Divulgação

A final da Copa Gramado Laghetto Sub-16 está definida. No mês do gaúcho, o campeonato que acontece na Serra Gaúcha terá um clássico do Estado. Juventude e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 9h30min, na Vila Olímpica.

No primeiro confronto da semifinal, o Inter venceu o Athletico-PR por 3 a 1. Aos 25 do primeiro tempo, Leonardo abriu o placar para os paranaenses. Sete minutos depois, o Colorado empatou com Luiz Gustavo.

No segundo tempo, o Inter precisou de oito minutos para virar. Lucas cobrou a falta e contou com um desvio para marcar. Aos 22, para fechar a conta, Ryan Norato finalizou dentro da área.

Leia Mais Com 10 clubes e mais de 250 atletas, Copa Gramado Laghetto se consolida no calendário da base

No jogo seguinte, o Juventude conseguiu a virada e derrotou o Atlético-MG por 3 a 2. O time mineiro saiu vencendo com Callegario, aos 27 minutos da etapa inicial.

Mas o Verdão reagiu no segundo tempo e virou a partida. Aos 11, Roberth marcou de pênalti. Em menos de cinco minutos, o Papo virou com Lisboa e Joca ampliou de cabeça. Kaio Gomes descontou para o Galo no final da partida.