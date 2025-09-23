Esportes

Clássico gaúcho
Notícia

Juventude e Inter vão se enfrentar na final da Copa Gramado Sub-16

Disputa pelo título do torneio na Serra Gaúcha acontece nesta quarta-feira (24), na Vila Olímpica

Camila Corso

Jornal Pioneiro

