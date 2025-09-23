Juventude e Inter vão se enfrentar na final da Copa Gramado Sub-16

A final da Copa Gramado Laghetto Sub-16 está definida. No mês do gaúcho, o campeonato que acontece na Serra Gaúcha terá um clássico do Estado. Juventude e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 9h30min, na Vila Olímpica.
No primeiro confronto da semifinal, o Inter venceu o Athletico-PR por 3 a 1. Aos 25 do primeiro tempo, Leonardo abriu o placar para os paranaenses. Sete minutos depois, o Colorado empatou com Luiz Gustavo.
No segundo tempo, o Inter precisou de oito minutos para virar. Lucas cobrou a falta e contou com um desvio para marcar. Aos 22, para fechar a conta, Ryan Norato finalizou dentro da área.
No jogo seguinte, o Juventude conseguiu a virada e derrotou o Atlético-MG por 3 a 2. O time mineiro saiu vencendo com Callegario, aos 27 minutos da etapa inicial.
Mas o Verdão reagiu no segundo tempo e virou a partida. Aos 11, Roberth marcou de pênalti. Em menos de cinco minutos, o Papo virou com Lisboa e Joca ampliou de cabeça. Kaio Gomes descontou para o Galo no final da partida.
Os gaúchos, que foram líderes de suas chaves na primeira fase, se enfrentam em busca do título da Copa Gramado de 2025.