Duro golpe
Juventude é goleado pelo Grêmio e não tem mais chances de classificação no Brasileiro sub-17

Confronto válido pela 17ª rodada ocorreu na tarde desta quarta-feira (3) e terminou em 3 a 0 para os visitantes, no Homero Soldatelli, em Flores da Cunha

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

