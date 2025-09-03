Juventude é goleado pelo Grêmio e não tem mais chances de classificação no Brasileiro sub-17

Juventude não teve chances diante do Tricolor. Nathan Bizotto / EC Juventude/Divulgação

Juventude e Grêmio fizeram o clássico gaúcho da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17 na tarde desta quarta-feira (3). E o Tricolor levou a melhor no duelo disputado no Homero Soldatelli, em Flores da Cunha: 3 a 0.

O resultado derrubou a equipe em uma posição na tabela, agora na 15ª colocação, com 19 pontos, sem ter mais chances de classificação à segunda fase entre os oito primeiros. O oitavo colocado, o Atlético-MG, já tem 28 pontos, e restam apenas duas rodadas para o fim desta etapa da competição.

Há seis jogos sem vencer, o Juventude volta a campo na quarta-feira (17), diante do Corinthians, em Flores da Cunha. Logo após, o Verdão se despede da competição no dia 23, contra o Fortaleza, no CT Ribamar Bezerra, no Ceará.

Vitória tranquila

O primeiro gol gremista no Homero Soldatelli veio aos 26 minutos. Vitor Ramon fez ótima jogada pelo lado direito e cruzou na área para João Borne abrir o placar.