Juventude contrata atacante que fez gol contra o Caxias pela Série C no sábado

O Juventude está contratando o atacante Edison Negueba, de 24 anos, do Maringá-PR. O atleta chega por empréstimo do clube paranaense até dezembro para encorpar o elenco de Thiago Carpini na luta pela permanência na Série A.
Negueba estava disputando o Campeonato Brasileiro da Série C pelo Maringá. Porém os paranaenses encerraram a participação na competição no último fim de semana na primeira fase.
Curiosamente, Negueba marcou um dos gols da goleada de 3 a 0 sobre o Caxias. No segundo tempo, quando os paranaenses já venciam por 1 a 0, o volante grená Tauã cometeu pênalti no atacante. Negueba pediu a bola para a cobrança e deslocou o goleiro Thiago Coelho para ampliar o placar no Paraná aos 18 minutos.
Quem é Negueba?
Natural de Iranduba, no Amazonas, o atacante de 1m67cm foi revelado pelo São Raimundo e atuou em equipes como Fast Clube, Confiança e Sport, além de uma passagem pela equipe sub-23 do Fortaleza.
Desde 2024 no Maringá, Negueba disputou 72 partidas com 10 gols e 12 assistências. Foram 37 jogos na atual temporada com cinco gols e cinco assistências.
Negueba também esteve em campo na eliminação alviverde na Copa do Brasil 2025 para o Maringá. Em jogo único disputado no Paraná na primeira fase, os donos da casa venceram por 1 a 0. Na ocasião, Negueba atuou no ataque ao lado de Matheus Moraes e Maranhão.
Como o próximo compromisso alviverde no Brasileirão será apenas após a Data-Fifa, no dia 14, diante do Flamengo, o atacante estará à disposição de Thiago Carpini para o duelo, bem como o volante Sforza, contratado junto ao Vasco.