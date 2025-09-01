Esportes

Reforço
Juventude contrata atacante que fez gol contra o Caxias pela Série C no sábado

Destaque na Terceira Divisão, jogador marcou um dos gols na vitória de 3 a 0 sobre o time grená e assinará contrato de empréstimo com o Verdão até o fim de 2025

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

