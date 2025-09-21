Juventude conquista vaga à semifinal da Copa Gramado Laghetto

Guris jaconeros são comandados pelo técnico Euller Borges. Luis Felipe Amorim / Divulgação

Neste domingo (21), o Juventude garantiu sua vaga à semifinal da Copa Gramado Laghetto de Futebol Sub-16, de forma antecipada.

Na quarta rodada, a equipe alviverde derrotou o Botafogo por 1 a 0, jogando na Vila Olímpica, em Gramado. Bolis, aos 17 minutos da etapa complementar, marcou o único gol do jogo.

Com a vitória, o Verdão conquistou, com uma rodada de antecedência, seu espaço na semifinal. No momento, o Ju é líder do Grupo B, com nove pontos, vindos de três vitórias em quatro jogos.

O Alviverde venceu o Cuiabá por 4 a 2 e Grêmio e Botafogo por 1 a 0. Perdeu para o Athletico-PR por 3 a 1, na terceira rodada.

Leia Mais Fora de casa, Juventude joga pouco e perde para o Mirassol no Brasileirão

Athletico-PR, com sete pontos, e Botafogo, com quatro, disputam a segunda vaga da chave. O Gramadense, outro representante da Serra Gaúcha, é lanterna do Grupo A, com um ponto, e não tem mais chances de classificação.