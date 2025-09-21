Juventude conquista vaga à semifinal da Copa Gramado Laghetto

Neste domingo (21), o Juventude garantiu sua vaga à semifinal da Copa Gramado Laghetto de Futebol Sub-16, de forma antecipada.
Na quarta rodada, a equipe alviverde derrotou o Botafogo por 1 a 0, jogando na Vila Olímpica, em Gramado. Bolis, aos 17 minutos da etapa complementar, marcou o único gol do jogo.
Com a vitória, o Verdão conquistou, com uma rodada de antecedência, seu espaço na semifinal. No momento, o Ju é líder do Grupo B, com nove pontos, vindos de três vitórias em quatro jogos.
O Alviverde venceu o Cuiabá por 4 a 2 e Grêmio e Botafogo por 1 a 0. Perdeu para o Athletico-PR por 3 a 1, na terceira rodada.
Athletico-PR, com sete pontos, e Botafogo, com quatro, disputam a segunda vaga da chave. O Gramadense, outro representante da Serra Gaúcha, é lanterna do Grupo A, com um ponto, e não tem mais chances de classificação.
Na quinta e última rodada da primeira fase, os dois serranos folgam. O Papo aguarda os resultados para descobrir quem será seu adversário. Na atual organização, enfrentaria o Atlético-MG, segundo colocado do Grupo A. Nesta segunda-feira (22), os semifinalistas serão definidos.