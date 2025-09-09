Esportes

Próximos desafios
Notícia

Juventude aposta em novo momento do time para encarar sequência de jogos até a próxima Data Fifa

No primeiro turno, goleada sofrida para o Flamengo marcou primeiro dos cinco confrontos em que o time somou apenas um ponto e entrou no Z-4

Maurício Reolon

Editor de Esportes do Pioneiro e Comentarista da Gaúcha Serra

