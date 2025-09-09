Juventude aposta em novo momento do time para encarar sequência de jogos até a próxima Data Fifa

No dia 16 de abril, Flamengo atropelou o time alviverde. Gilvan de Souza / Flamengo,Divulgação

O duelo deste domingo (14), contra o Flamengo, pela 23ª rodada do Brasileirão, pode ser considerado um dos mais difíceis que o Juventude terá pela frente no segundo turno da competição. Afinal, terá como adversário o atual líder da competição e principal postulante ao título.

Por outro lado, a partida no Alfredo Jaconi, às 16h, pode significar o fortalecimento do momento positivo do time desde que Thiago Carpini assumiu o comando. Na comparação com o início da Série A, a principal esperança está justamente no crescimento coletivo da equipe alviverde, que recuperou a confiança após duas trocas de treinador e uma sequência de insucessos e goleadas como visitante.

No primeiro turno, o time alviverde chegou ao confronto diante do rubro-negro, no dia 16 de abril, com seis pontos somados, na parte intermediária da tabela. Porém, a goleada sofrida no Maracanã, por 6 a 0, na quarta rodada, desencadeou uma sequência negativa que desestabilizou o ambiente e culminou na saída do técnico Fabio Matias. Somando aquela noite, em cinco partidas, só um ponto conquistado.

Após o jogo no Rio de Janeiro, o Ju empatou em casa com o Mirassol, em 2 a 2, e perdeu três em sequência, para o Inter, por 3 a 1, no Beira-Rio, para o Atlético-MG, por 1 a 0, no Jaconi, e diante do Fortaleza, em nova goleada por 5 a 0. Após o duelo no Ceará, houve a primeira mudança de comando no clube e o Verdão ingressou no Z-4, com apenas sete pontos.

Agora, sob o comando de Carpini, a missão será construir, nessa mesma sequência, melhores resultados que possibilitem ao time manter o embalo e deixar a zona de rebaixamento. Nas três rodadas iniciais (sem contabilizar o jogo atrasado com o Vasco), o Juventude fez quatro pontos longe de casa e foi derrotado contra o Botafogo, no Jaconi.

A distância para o 16º colocado, que já foi de sete pontos, está em apenas um. O Ju ocupa a 18ª posição com 21, enquanto Vitória, Santos e Vasco tem 22. O Atlético-MG, com 24, e o Grêmio, que tem 25, também estão na mesma briga.