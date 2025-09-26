Júnior Rocha rebate sobre o medo de arriscar mais no quadrangular: "Não existe, a competição evoluiu"

Time de Júnior Rocha não venceu ainda na segunda fase da Série C. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Caxias se prepara para um confronto decisivo neste domingo (28), às 19h, no Estádio Centenário, contra o Londrina, pela abertura do returno do quadrangular final da Série C. A partida é marcada por um cenário inédito: todos os times do Grupo B somam três empates, sem nenhuma vitória, o que levou ao questionamento se as equipes estariam com "medo" de arriscar mais nesta fase importante. Apenas os dois primeiros de cada grupo sobem à Série B do Brasileirão.

Antes do penúltimo treino da equipe, o técnico Júnior Rocha refutou a ideia de que há receio por parte dos times e defendeu a postura do Caxias.

— Eu acho que não existe essa questão de medo. Medo do quê? Não tem medo nenhum. Nós jogamos duas fora, empatamos duas fora, e jogamos, para mim, com o favorito do grupo, que é o São Bernardo, por investimento e estrutura, e empatamos aqui com possibilidades de vitória. Vejo medo de nada, não. Estamos jogando o jogo, os jogos são mais estudados, mais táticos, a competição evoluiu em dificuldade — opinou o treinador do Caxias.

Júnior Rocha ainda comparou a situação do Caxias com o planejamento inicial do clube. Para ele, a pontuação atual não é um problema, pois jogou duas partidas fora de casa:

— Se nós iniciássemos o campeonato agora, com três empates, seria normal, pela dificuldade dos adversários. Agora, nós temos dois jogos em casa e um fora. O primeiro objetivo do clube aqui, e a diretoria é prova disso, era nós não cairmos. E a gente fez a primeira fase como a gente fez, classificou com sete rodadas de antecedência, agora estamos no quadrangular final com possibilidades reais de acesso — contou.

O comandante grená praticamente fez um apelo à paciência, comparando o processo de acesso com objetivos da vida pessoal e do cotidiano.