Júnior Rocha projeta partida difícil contra Floresta: "A hora que o árbitro apitar, o pau vai pegar"

Caxias do técnico Júnior Rocha foi líder isolado com 37 pontos na primeira fase da Série C. Vitor Soccol / Caxias / Divulgação

O Caxias terá o primeiro desafio em busca do Acesso à Serie B do Brasileiro neste domingo (7), contra o Floresta, no Estádio Domingão, no Ceará, pela primeira rodada do quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro. Apesar de o adversário não ter grande público em seus jogos, o técnico Júnior Rocha alertou para a dificuldade do confronto.

As arquibancadas do Estádio Domingão, que tem capacidade para 10 mil torcedores, geralmente ficam longe de sua lotação máxima. A baixa presença de público se explica pelo fato de o Floresta, clube profissionalizado há pouco mais de 10 anos, ter adotado a cidade de Horizonte, a cerca de 40 quilômetros da capital, para mandar seus jogos, em busca de uma identidade própria e fora da polarização com Ceará, Fortaleza e Ferroviário.

Mesmo sem a pressão da torcida adversária, o técnico do Caxias não projeta vida fácil para a sua equipe.

- A campanha deles não é à toa. É uma equipe muito organizada, com seus padrões bem definidos, bem definidos mesmo. Então, é uma equipe dura de ser batida. Eles venceram muitos jogos difíceis, que ninguém diria que iriam vencer - analisou Júnior Rocha.

Em casa o Floresta tem apenas uma derrota. O time sofreu um único revés na segunda rodada da Série C, quando perdeu para o Londrina por 2 a 0. Depois, o time do treinador Leston Júnior acumula seis vitórias diante de Retrô, Itabaiana, Brusque, Ypiranga, Tombense e São Bernardo. Os únicos dois empates foram com Guarani e ABC.

Para o treinador grená, a atitude dos seus comandados será o fator determinante para o Caxias voltar com um bom resultado e pontos do nordeste.