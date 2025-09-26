Júnior Rocha nega mudança de estratégia no Caxias e manda recado: "A primeira fase acabou. Esquece"

Técnico Júnior Rocha ainda não venceu no quadrangular com Caxias em 2025. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O técnico Júnior Rocha voltou a defender a postura tática do Caxias no quadrangular final da Série C. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (26), o treinador refutou a ideia de que a equipe mudou sua estratégia de jogo em relação à primeira fase. Na etapa anterior, o torcedor viu um Caxias intenso, marcando alto e mais agressivo contra os adversários. No quadrangular, o time está mais cauteloso.

Ele atribuiu o momento de empates apenas ao aumento do nível de dificuldade da competição e enfatizou que o desempenho da primeira fase precisa ser esquecido.

— A primeira fase acabou. Esquece. A dificuldade agora é bem maior. Não é um outro campeonato, é o mesmo campeonato com uma dificuldade maior. As equipes estão mais ajustadas, contrataram, evoluíram ao longo da competição. Então, para nós, a primeira fase não existe mais — declarou.

O técnico garantiu que o Caxias mantém os mesmos "gatilhos de aperto" e o plano de jogo. Ele lamentou não poder mostrar à imprensa a análise tática detalhada que faz com os atletas após as partidas no vestiário, que comprovaria a manutenção da estratégia.

— A gente não mudou a estratégia em momento nenhum, cara. Nós temos os mesmos gatilhos de aperto. Eu queria poder mostrar para vocês o que eu mostro para os atletas da performance tática que nós estamos tendo, de neutralizar o adversário, de conseguir fazer bloco alto — analisou Rocha.

Para o comandante Grená, o que mudou é que o Caxias agora enfrenta os oito melhores times da competição, o que torna os jogos mais estudados e táticos.