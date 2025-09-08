Esportes

Briga pelo acesso
Notícia

Júnior Rocha elenca o Caxias como melhor equipe, mas cita outras três que estão no quadrangular da Série C

Após o empate com o Floresta, treinador grená foi questionado sobre quais times são os melhores entre os oito classificados aos quadrangulares e não titubeou em dar a resposta

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS