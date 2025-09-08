Júnior Rocha elenca o Caxias como melhor equipe, mas cita outras três que estão no quadrangular da Série C

Treinador grená citou quatro equipes que chamaram sua atenção entre as que estão nos quadrangulares. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias superou os demais 19 participantes e foi o time a ser batido na primeira fase da Série C 2025. O Grená se classificou para o quadrangular do acesso como líder, com 37 pontos.

Na estreia da segunda fase da competição, apesar de ter mostrado um desempenho abaixo no empate sem gols com o Floresta, fora de casa, o time de Júnior Rocha trouxe um ponto precioso para a caminhada rumo ao acesso à Série B.

Questionado ainda em solo cearense sobre qual seria a melhor e a mais competitiva equipe das oito que se classificaram para os quadrangulares, o treinador grená foi enfático:

— Com certeza o Caxias. Com certeza — admitiu Júnior que nomeou mais três equipes que considera as que apresentaram um melhor desempenho:

— Além do Caxias, São Bernardo, Náutico e Ponte Preta.

Ponte Preta e Náutico terminaram a primeira fase logo atrás do Grená na tabela, com 36 pontos. Já o São Bernardo encerrou a etapa em quinto, com 30, mesma pontuação do Londrina, que acabou em quarto.

Na abertura dos quadrangulares, Náutico e Ponte Preta largaram na frente na briga pelo acesso e venceram, fora de casa, Brusque e Guarani, respectivamente, por 1 a 0, pelo Grupo B. Já o São Bernardo, que esta na chave do Caxias, saiu perdendo para o Londrina, por 2 a 0, em São Paulo, mas buscou o empate em 2 a 2 no segundo tempo.