Júnior Rocha confirma desfalque no Caxias e time está encaminhado para enfrentar o Londrina

Jhonatan Ribeiro (E) disputa posição com Calyson no ataque Grená. Porthus Junior / Agencia RBS

O treino que definiu a escalação Grená para enfrentar o Londrina ocorreu na tarde de quinta-feira no Estádio Centenário. No sábado (27), o Caxias fará a última atividade da preparação com um treino aberto para a torcida.

Nesta sexta-feira (26), o treinador Júnior Rocha falou sobre a possível escalação do time para o jogo de domingo (28), às 19h, no Estádio Centenário. Ele esclareceu a situação do setor ofensivo do Caxias antes do confronto decisivo. O treinador confirmou que a perda de rendimento do atacante Iago abriu espaço para o companheiro Igor Torres. Já na outra extrema, a disputa entre Calyson, que volta de lesão, e Jhonatan segue.

— O Calyson não vem fazendo um campeonato mal, pelo contrário, vem fazendo bons jogos, e o Jhonatan joga do mesmo lado dele. O que aconteceu é que o Iago caiu verticalmente de rendimento, e aí o Igor tomou a posição, não tem o que fazer. A gente sempre foi para esse lado da justiça. O Igor já vinha treinando bem. O Iago não vai para esse jogo, sentiu uma dor, uma fisgada na posterior — revelou o treinador Grená.

O técnico comentou ainda que o foco dos treinos nesta semana foi encontrar um o equilíbrio entre a agressividade e a organização tática. Ele deixou a possibilidade de mudança também no setor de meio-campo, algo que não deve ocorrer.

— A minha dúvida é setor ofensivo e meio-campo, para ver se a gente consegue ter um time agressivo, mas que a gente consiga um poder ofensivo também muito grande. Não quero é bagunçar aquilo ali, porque eu sei do nível da Série C. Se nós desorganizar a nossa equipe, nós não vamos ter chance de ganhar jogos — disse o comandante.

Por fim, Júnior Rocha reforçou que a sequência de empates não deve levar a mudanças radicais na filosofia da equipe. Assim como os outros clubes, todos empataram. A tabela tem os quatro clubes com três pontos e o critério de gols pró está definindo a posição, com Caxias em terceiro, no momento.

— Não é porque nós não estamos vencendo que temos que mudar alguma coisa. Se nós acharmos que as coisas estão andando bem aqui, vai permanecer assim, porque nós não queremos prejudicar o Caxias. Não é porque nós não estamos vencendo, empatamos as três, estamos invictos no quadrangular ainda, que está tudo errado — finalizou.