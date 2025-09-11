Esportes

"Futuro Grená"
Jovens de 12 a 18 anos incompletos poderão assistir jogos do Caxias de graça no Centenário; saiba como

Direção lançou uma nova modalidade de sócios, gratuita, para jovens com até 18 anos incompletos. Antes de entrar no estádio será preciso fazer um cadastro e validar a entrada no clube

Tiago Nunes

