Jovens de 12 a 18 anos incompletos poderão assistir jogos do Caxias de graça no Centenário; saiba como

A diretoria do Caxias lançou uma iniciativa para atrair uma nova geração de torcedores ao Estádio Centenário. A ação, chamada "Futuro Grená", oferece entrada gratuita para crianças e jovens de 12 a 18 anos incompletos em todos os jogos do clube. A medida já vale para a estreia em casa no quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro, neste sábado (13), contra o São Bernardo, às 19h30min.
O objetivo é aumentar a presença de público e incentivar a formação de novos torcedores para apoiar o time, que busca o acesso à Série B.
Para aproveitar o benefício, os jovens interessados devem realizar um cadastro no site do clube, na área de sócios, através do site do clube.
Após o registro online, é necessário comparecer à sala de sócios para validar o cadastro e liberar o acesso através do aplicativo. O Caxias reforça que, no dia do jogo, é indispensável a apresentação de um documento com foto para o acesso ao estádio.
A modalidade de sócio "Futuro Grená" não exige o pagamento de mensalidade, e garante ao jovem a entrada gratuita em todas as partidas que ele desejar acompanhar.
PASSO A PASSO
1º SITE
Acesse o site do clube e se cadastre na no plano "Futuro Grená:
https://login.minhaentrada.com.br/planos/sercaxias/identificacao
2º SALA DE SÓCIOS
Após o cadastro, compareça pessoalmente a Sala de Sócios, que fica localização na loja Bravo 35, no Estádio Centenário, com um documento com foto para validar e autorizar a liberação no estádio via aplicativo.
3º JOGO
Depois é só ir para o jogo, no Centenário, com um documento oficial com foto.