Jogo de softbol, música e pratos típicos da Venezuela são atrações neste domingo em Caxias do Sul

Equipe do Titanes do Sul, de Caxias do Sul. Titanes do Sul / Divulgação

Um pouco do esporte e da cultura venezuelana para brasileiros verem. Neste domingo (14), a partir das 13h30min, no Centro Esportivo Municipal Antônio Barroso Filho, na Avenida Júlio de Castilhos, 4390, no Bairro Cinquentenário, ocorre a partida de softbol (esporte que assemelha-se ao beisebol), entre a Seleção de Caxias do Sul e a Seleção Gaúcha.

O evento integra a Semana Municipal do Turismo de Caxias do Sul. Até 18 de setembro, a cidade oferece uma série de atrações que valorizam a hospitalidade, a cultura e a própria cidade. E a realização de um jogo de uma modalidade típica da Venezuela chega em boa hora também para divulgar um pouco da tradição de muitas pessoas que de lá vieram buscar uma nova história em solo brasileiro.

A ideia, que surgiu há mais de um ano e meio, já tem resultados na prática. Caxias do Sul já conta com três equipes de softbol, com cerca de 60 participantes: o Titanes do Sul, o Gigantes e o Bravos del Orinoco.

— Nós começamos a jogar aqui, entre a comunidade venezuelana. A gente armou os times, se reuniu no campo e começamos a fazer o esporte. E depois fizemos em conjunto uma associação de venezuelanos aqui em Caxias, e decidimos implementar para demonstrar o esporte para todo mundo — explica o membro da associação e atleta Daniel Gonzalez, que revela a principal meta da atração deste fim de semana:

— Acho que a finalidade, pelo menos da associação, que é a que se encarrega de realizar os eventos, é, mais que tudo, que o esporte seja visto para as crianças, sabe? Que as crianças comecem a conhecer o esporte, comecem a conhecer a cultura venezuelana, porque é um esporte que, para nós, é muito importante.

A entrada é gratuita e as atrações não param por aí. Às 10h30min, haverá um jogo preliminar, que antecede a partida entre a Seleção Gaúcha e a Seleção de Caxias do Sul de softbol, marcada pras 13h30min. Mas haverá ainda comida típica venezuelana e traços da cultura caribenha.

— A Seleção Gaúcha vai ser formada pelos melhores jogadores dos três times aqui de Caxias. A Seleção da Serra Gaúcha, nós convidamos um time da área metropolitana, que é o Gladiadores, para representá-la. E nós também queremos dar uma demonstração sobre a nossa cultura, nossas comidas típicas. Nossa música. Não vai ser só um evento para olhar o softbol, mas também para conhecer a cultura venezuelana — destaca Daniel, que finaliza:

— Como nós queremos demonstrar um pouco mais da cultura, a gente vai fazer mais comidas típicas nossas, como arepa (pão achatado feito de massa de milho moída com um recheio), empanadas (pastel recheado), os doces... A pessoa, pouco a pouco, vai conhecendo o esporte e nossa cultura, porque tem muitos meninos, muitas crianças que nasceram aqui e não conhecem.



