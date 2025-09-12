Esportes

Pra brasileiro ver
Notícia

Jogo de softbol, música e pratos típicos da Venezuela são atrações neste domingo em Caxias do Sul

Evento entre a Seleção Gaúcha e a Seleção de Caxias do Sul, no Estádio Municipal, faz parte da Semana do Turismo

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

Enviar email

Tiago Nunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS