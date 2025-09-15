Jogador do Londrina é agredido por torcedores e PM vai estudar utilização de estádio contra o Caxias

Casa do time paranaense corre o risco de não sediar jogo de sábado (20) Londrina E.C. / Reprodução

A próxima partida do Caxias na Série C pode ter uma mudança de local, por conta de uma confusão entre torcedores do Londrina, que resultou em um jogador ferido após o empate em 0 a 0 com o Floresta, na noite de domingo, no Estádio Vitorino Gonçalves Dias. O duelo entre o time grená e os paranaenses está previsto para o sábado (20), às 19h30min, pela terceira rodada do quadrangular final da Série C do Brasileiro, no interior paranaense.

A informação, originalmente publicada pelo ge do Paraná, detalha que o incidente ocorreu cerca de 30 minutos depois do apito final, quando um grupo de torcedores se dirigiu a uma saída alternativa que dá acesso ao vestiário da equipe. O encontro escalou para uma discussão e, em seguida, para agressões físicas. O volante Alisson foi um dos agredidos. A situação exigiu a intervenção da Polícia Militar, que usou balas de borracha para dispersar a multidão.

Além de Alisson, outros membros do Londrina e torcedores também ficaram feridos durante o confronto. O preparador físico Guilherme Strass foi atingido com dois tiros de bala de borracha, enquanto o analista de desempenho Breno Barbosa foi ferido na perna.

Segundo o clube, eles estão bem e não precisaram de atendimento médico de urgência. A Polícia Militar abriu uma sindicância para investigar a conduta dos policiais envolvidos. O tenente-coronel e comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar, Ricardo Eguedis disse que a utilização do estádio para os próximos jogos será avaliada.

Em nota oficial, a torcida organizada Falange Azul negou qualquer envolvimento no incidente. O grupo afirmou que as agressões foram realizadas por "pessoas isoladas" que não representam os ideais da torcida. No entanto, a Falange Azul informou que está apurando internamente os fatos para identificar os responsáveis.