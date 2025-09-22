Confiança, força do Jaconi e confrontos diretos: Juventude inicia semana de preparação para encarar o Inter

Ênio volta a ficar à disposição no jogo contra o Inter. Fernando Alves / E. C. Juventude / Divulgação

O grupo de jogadores do Juventude volta aos treinamentos nesta terça-feira (23), após a derrota por 2 a 0 para o Mirassol, no Estádio Maião. A delegação retornou ainda no domingo, em voo fretado, para Caxias do Sul.

No interior paulista, o time alviverde sofreu dois gols no primeiro tempo, desperdiçou algumas oportunidades e não teve poder de reação para mudar o cenário da partida. Com isso, permanece na 18ª colocação do Brasileirão, com 21 pontos, três atrás do Vasco, primeiro time fora do Z-4.

— Não adianta agora lamentar, o mais importante é o próximo jogo, sábado, o Inter em casa. E, se eu posso pedir alguma coisa pro nosso torcedor, é que não nos abandone nesse momento. Não tenha desconfiança no nosso trabalho. A caminhada de retomada na Série A é muito difícil, ela vai ser difícil até o final, mas precisamos do apoio do nosso torcedor. A gente precisa voltar a vencer no Jaconi, e essa sinergia vai fazer a diferença — projetou o técnico Thiago Carpini.

Para o compromisso no Alfredo Jaconi, o treinador não contará com o volante Jadson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Em contrapartida, o atacante Ênio volta a ficar à disposição.

O duelo contra o Inter é considerado o primeiro jogo de uma sequência fundamental para as pretensões do time alviverde na luta contra o rebaixamento.