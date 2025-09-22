Confiança, força do Jaconi e confrontos diretos: Juventude inicia semana de preparação para encarar o Inter

O grupo de jogadores do Juventude volta aos treinamentos nesta terça-feira (23), após a derrota por 2 a 0 para o Mirassol, no Estádio Maião. A delegação retornou ainda no domingo, em voo fretado, para Caxias do Sul.
No interior paulista, o time alviverde sofreu dois gols no primeiro tempo, desperdiçou algumas oportunidades e não teve poder de reação para mudar o cenário da partida. Com isso, permanece na 18ª colocação do Brasileirão, com 21 pontos, três atrás do Vasco, primeiro time fora do Z-4.
— Não adianta agora lamentar, o mais importante é o próximo jogo, sábado, o Inter em casa. E, se eu posso pedir alguma coisa pro nosso torcedor, é que não nos abandone nesse momento. Não tenha desconfiança no nosso trabalho. A caminhada de retomada na Série A é muito difícil, ela vai ser difícil até o final, mas precisamos do apoio do nosso torcedor. A gente precisa voltar a vencer no Jaconi, e essa sinergia vai fazer a diferença — projetou o técnico Thiago Carpini.
Para o compromisso no Alfredo Jaconi, o treinador não contará com o volante Jadson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Em contrapartida, o atacante Ênio volta a ficar à disposição.
O duelo contra o Inter é considerado o primeiro jogo de uma sequência fundamental para as pretensões do time alviverde na luta contra o rebaixamento.
— Entramos nesses duelos, jogo a jogo, Inter, Atlético-MG e Fortaleza, esse é o nosso campeonato. Essa é a nossa competição. Essas vão ser decisões. Começando com a de sábado, e precisamos voltar a melhorar alguns conceitos e voltar a vencer, pra gente manter ainda um recorte positivo. E, no momento certo, estar fora dessa confusão. Eu não tenho dúvidas que esses atletas vão dar resposta, eu confio muito em todos eles. A gente vai seguir cobrando, trabalhando e melhorando, e a resposta vai acontecer já no sábado — destacou o treinador do Juventude.