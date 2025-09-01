"Grenaísmo": A religião que move o Caxias no quadrangular final da Série C 

Cards foram divulgados nas redes sociais do clube nesta noite. Arte Caxias / Divulgação

O Caxias se prepara para o momento mais decisivo da temporada, o quadrangular do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Em um novo campeonato, onde apenas duas equipes de cada grupo conseguirão o tão sonhado acesso, o clube aposta na paixão de sua torcida e lançou uma campanha que define essa relação como uma verdadeira religião: o "Grenaísmo".

A campanha, batizada de "A fé vestida de Grená", busca reforçar a conexão emocional entre o clube e sua torcida. Nas redes sociais, o clube resumiu a essência dessa filosofia:

— Não nasceu em dicionário. Não se explica em palavras, se reconhece no peito. É a chama que faz acreditar quando ninguém acredita. É a energia que move um estádio inteiro. É a paixão que atravessa gerações. O Grenaísmo é isso: um jeito de ser, de viver. E se você é grená, você já sabe o que é.

A reta final da Série C coloca o Caxias em um grupo com Londrina, Floresta e São Bernardo. A partir de agora, cada partida é uma verdadeira final, e a força que vem das arquibancadas pode ser o diferencial para o sucesso do time. A equipe de Júnior Rocha terá três jogos no Centenário e outros três longe do Rio Grande do Sul.

A primeira partida será no final de semana que vem contra o Floresta, em Horizonte-CE. A data ainda não foi confirmada pela CBF.

A campanha "Grenaísmo" chega em um momento decisivo para unir ainda mais a torcida em torno do objetivo de recolocar o time na Série B. Em 2023, o clube conseguiu superar o trauma da Série D e teve seu primeiro acesso nacional em campo.