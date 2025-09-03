Esportes

Faro de gol
Notícia

Giovane Gomez retorna ao Caxias com missão de pagar “dívida” de um acesso

Centroavante também disse estar em sua melhor fase na carreira. Ele estava no São José, clube que desistiu de jogar a Copa FGF neste segundo semestre

Tiago Nunes

