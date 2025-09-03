Giovane Gomez retorna ao Caxias com missão de pagar “dívida” de um acesso

Jogador vai para a sua terceira passagem no clube grená. Vitor Soccol / Caxias,Divulgação

O Caxias apresentou oficialmente nesta quarta-feira (3) mais dois reforços para o quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro: o centroavante Giovane Gomez e o meia Mossoró. Para Gomez, a volta ao Estádio Centenário, onde esteve pela última vez em 2022, tem um tom especial de missão a ser cumprida.

O centroavante de 30 anos afirmou que vive a melhor fase da carreira e não escondeu a sensação de ter uma “dívida” a ser paga com o clube grená. Giovane Gomez vai para a terceira passagem no Centenário e saiu do Caxias em 2022. Assim, não fez parte do elenco que conquistou o acesso à Série C um ano depois.

— É um objetivo muito grande. Fica como uma dívida, infelizmente não deu muito certo. Mas agora estou aqui de volta e quero poder ajudar o Caxias em busca desse acesso novamente — declarou o jogador.

As negociações para seu retorno já vinham de algum tempo. O clube tentou o atleta depois do Estadual, mas a multa rescisória foi um empecilho para sua saída do São José. Agora, ele se diz pronto para contribuir.

— Estou muito feliz em estar voltando novamente ao Centenário, usando essa camisa. Já estava em negociação há um tempo, desde o final do Estadual, só que infelizmente deu um atraso. Mas hoje está concluído, tudo certo, estou aqui. Quero aproveitar a minha fase boa, e a fase boa do Caxias, e um ajudar o outro aí nesse acesso — completou.

"MELHOR FASE DA CARREIRA"

A excelente temporada de Gomez é um dos motivos de otimismo. Pelo São José, o centroavante disputou 31 jogos, entre Gauchão, Copa do Brasil e Série D, balançando as redes 16 vezes.

— Estou vivendo a melhor fase da minha carreira profissional, estou aproveitando bem, treinando muito forte. Fiz gol no Estadual, Copa do Brasil, Série D. E agora, pelo Caxias, quero ajudar, aproveitar nessa fase, e ajudar a fazer gols também, que é importante — afirmou o atacante, que elogiou a estrutura do clube: