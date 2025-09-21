Esportes

2 a 0
Fora de casa, Juventude joga pouco e perde para o Mirassol no Brasileirão

Sensação do campeonato teve o controle da partida e garantiu seu lugar no G-4 com mais uma vitória no interior paulista. Equipe alviverde segue na 18ª colocação

Maurício Reolon

Editor de Esportes do Pioneiro e Comentarista da Gaúcha Serra

