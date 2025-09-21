Fora de casa, Juventude joga pouco e perde para o Mirassol no Brasileirão

O Juventude sentiu a força da sensação do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (21), o time alviverde foi até o Estádio Maião e acabou derrotado pelo Mirassol por 2 a 0. Reinaldo e Cristian marcaram os gols, ainda no primeiro tempo.
O resultado mantém a equipe de Thiago Carpini na 18ª colocação, com 21 pontos. Na próxima rodada, o Ju encara o Inter, no clássico gaúcho, sábado (27), às 18h30min, no Estádio Alfredo Jaconi.
Com Caíque improvisado na zaga e cinco novidades na formação, com Igor Formiga, Marcelo Hermes, Giraldo, Batalla e Matheus Babi entre os titulares, o time do técnico Thiago Carpini foi a campo tentando segurar a grande sensação do Campeonato Brasileiro.
E, no Estádio Maião, o Ju começou assustando. Logo aos dois minutos, Igor Formiga aproveitou rebote e arriscou da entrada da área. O goleiro Walter fez a defesa parcial e a zaga mandou para escanteio. Na resposta, aos quatro, Chico da Costa errou a finalização dentro da área após cruzamento de Shaylon.
O Mirassol se aproveitava dos erros alviverdes na saída de jogo para pressionar e, aos 12 minutos, Reinaldo cruzou para Chico da Costa, que finalizou para fora. O Juventude só voltou a ter uma oportunidade aos 20. Taliari dominou na meia direita e arriscou de longe, sem perigo para Walter.
Aos 26, o goleiro do time paulista teve que espalmar no ângulo um cruzamento de Marcelo Hermes, que quase o surpreendeu. Dois minutos depois, a zaga alviverde deu mole e Reinaldo apareceu livre para finalizar dentro da área. O chute saiu torto, mas perto da trave.
O lateral-esquerdo voltou a ser protagonista do Mirassol aos 33. Reinaldo arriscou o chute cruzado e a bola desviada sobrou para Alesson, que tentou driblar e foi desarmado na área. Só que a bola ficou limpa para o próprio Reinaldo, de pé direito, finalizar no cantinho: 1 a 0 Mirassol.
Com a desvantagem, o Ju se atirou para o ataque. Aos 42, após cobrança de escanteio, Matheus Babi tentou de pé direito e a bola sobrou para Batalla soltar uma bomba de pé esquerdo. O goleiro Walter fez grande defesa para evitar o empate.
E, antes mesmo do intervalo, a situação piorou. Aos 47, Cristian recebeu com liberdade pelo lado direito e finalizou forte, no ângulo, para decretar 2 a 0.
SEGUNDO TEMPO
Na volta do intervalo, Carpini apostou em Lucas Fernandes na vaga de Giraldo. E o meia, com menos de um minuto, deu a primeira assistência para Batalla finalizar de pé direito para fora.
Com mais posse de bola e agressivo no ataque, o Ju esboçou uma pressão, mas logo o Mirassol voltou a ter o controle das ações. Aos 10, em cobrança de escanteio, Gabriel perdeu grande chance de ampliar, quase na pequena área. Dois minutos depois, Lucas Ramon cruzou rasteiro e Jandrei salvou na pequena área antes que Negueba fizesse o gol.
Buscando dar mais qualidade ao setor ofensivo, Carpini colocou em campo Gabriel Veron e promoveu as estreias de Sforza e Negueba. As mudanças fizeram o time aumentar a posse de bola no campo de ataque, mas sem conseguir finalizar nas primeiras iniciativas.
O Ju só foi levar perigo ao goleiro Walter em chute de Lucas Fernandes, aos 39 minutos. Depois disso, a presença ofensiva não se concretizou em oportunidades de gol, e o placar ficou mesmo no 2 a 0 pros donos da casa.
FICHA TÉCNICA
Brasileirão - 24ª rodada
Estádio Maião, em Mirassol
Mirassol 2x0 Juventude
Mirassol
Walter; Lucas Ramon (Daniel Borges, 35/2º); Gabriel Knesowitsch, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Shaylon (José Aldo, 22/2º); Negueba (Carlos Eduardo, 35/2º), Alesson (Gabriel, 22/2º) e Chico da Costa (Cristian, 42/1º). Técnico: Rafael Guanaes.
Juventude
Jandrei; Igor Formiga, Luan Freitas, Caíque e Marcelo Hermes; Giraldo (Lucas Fernandes, int.), Jadson e Mandaca (Sforza, 16/2º); Matheus Babi (Negueba, 16/2º), Batalla (Veron, 10/2º) e Taliari (Gilberto, 27/2º). Técnico: Thiago Carpini.
Gols: Reinaldo (M), aos 31min, Cristian (M), aos 47min, no primeiro tempo.
Amarelos: Chico da Costa, Daniel Borges (M); Batalla, Jadson (J).
Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda, auxiliado por Douglas Pagung e Pedro Amorim de Freitas (trio do Espírito Santo). VAR: Wagner Reway-SC