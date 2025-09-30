Fora de casa, Juventude enfrenta o São Gabriel pela Copa FGF

Alviverde empatou em 1 a 1 com o Brasil-Pel no primeiro jogo. Gabriel Tadiotto / Juventude,Divulgação

Nesta quarta-feira (1), o Juventude enfrenta o São Gabriel, pela terceira rodada da Copa FGF - Troféu Professor Ruy Carlos Ostermann. A partida inicia às 15h, no Estádio Sílvio Corrêa, em São Gabriel.

Atualmente, o Papo está na quinta colocação, com um ponto em um jogo disputado. O Sanga é o lanterna, ainda sem pontuar após duas partidas.

Comandada por Filipe Dias, a equipe sub-20 representa o Ju na competição. Na abertura da edição, folgou. Na 2ª rodada, estreou com empate em 1 a 1 com o Brasil de Pelotas. O gol alviverde foi marcado por Scatolin, oriundo do time sub-17.

O São Gabriel vem de duas derrotas. Na 1ª rodada, perdeu por 2 a 0 para o Esportivo. Na última semana, sofreu uma goleada de 6 a 0 para o Gaúcho. O confronto com o Verdão marca a estreia do novo técnico do clube da fronteira, Evald Baiano.

Leia Mais Com promoção para sócios, Juventude anuncia venda de ingressos para duelo com o Fortaleza

O Tivo, outro serrano da competição, enfrenta o Inter nesta rodada. O jogo, porém, foi adiado e acontece no dia 1º de novembro, às 15h, na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada.

Competição

Na primeira fase, os times se enfrentam em turno único. Os dois melhores avançam direto para as semifinais, enquanto do terceiro ao sexto colocado disputam quartas de finais para definir os outros semifinalistas. A semifinal e a final terão confrontos de ida e volta, com a grande decisão prevista para 14 de dezembro.