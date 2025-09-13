Folha de R$ 40 milhões, reforços de seleção e ausências no time: como chega o Flamengo para encarar o Juventude

Samuel Lino (E) ao lado de Arrascaeta fazem parte do elenco de estrelas do Rubro-Negro. Gilvan de Souza / Flamengo,Divulgação

Uma verdadeira seleção. Esse é o Flamengo, atual líder do Brasileirão 2025, que chega em Caxias do Sul para encarar o Juventude pela 23ª rodada neste domingo (14). Com 47 pontos, o time lidera a competição seguido mais de perto por Cruzeiro, com 44 (e um jogo a mais) e Palmeiras, com 43 (e um jogo a menos).

No entanto, o clube está de olho também no título da Taça Libertadores da América. Pelas quartas de final, os cariocas enfrentam o Estudiantes, da Argentina, na próxima quinta-feira (18), no Maracanã. Por isso, o técnico Filipe Luís poderá promover mudanças em relação ao time que empatou em 1 a 1 com o Grêmio, na última rodada.

Reforços de seleção

Quatro atletas que defenderam suas seleções durante a Data-Fifa se reapresentaram: Plata (Equador), Viña (Uruguai), Carrascal (Colômbia) e Samuel Lino (Brasil).

O brasileiro, inclusive foi escalado como titular por Carlo Ancelotti na derrota da Seleção para a Bolívia pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Plata não participou dos trabalhos com bola em sua reapresentação nesta sexta-feira (12) e não deve viajar a Caxias do Sul.

Mais ausências

O atacante Bruno Henrique cumpre suspensão de 12 partidas. Ele foi denunciado por forçar um cartão amarelo e beneficiar apostadores em 2023, em um jogo contra o Santos, no Mané Garrincha, pela Série A.

O volante Jorginho e o lateral-direito Varela seguem no departamento médico. Na defesa, como Léo Ortiz está suspenso, Danilo ocupa o lugar no time ao lado de Léo Pereira. Já o lateral-esquerdo Alex Sandro, na fisioterapia do clube, deve ser poupado.

A provável escalação rubro-negra deverá ter: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Saúl, De la Cruz e Arrascaeta; Luíz Araújo, Samuel Lino (Cebolinha) e Pedro.

Maior folha salarial do futebol brasileiro

O clube carioca ultrapassou a marca de R$ 40 milhões de folha salarial nesta temporada após a aquisição do atacante Samuel Lino em uma operação de 22 milhões de euros fixos mais 2 milhões de euros em bônus para o Atlético de Madrid-ESP.

Só para efeitos de comparação, a folha salarial do Juventude — após 11 aquisições, mas com custos abaixo dos 300 mil reais — está na casa dos R$ 3,7 milhões.

Somente em reforços na última janela de transferências, os cariocas investiram R$ 277 milhões em contratações. Saúl, Emerson Royal, Samuel Lino e Carrascal são os atletas que chegaram neste período. Parece um absurdo, mas não é para o clube que ainda acumulou R$ 370 milhões em vendas recentes.



