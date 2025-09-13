Esportes

Olho no líder
Notícia

Folha de R$ 40 milhões, reforços de seleção e ausências no time: como chega o Flamengo para encarar o Juventude

Rubro-Negro quer ampliar diferença para Cruzeiro e Palmeiras na tabela, mas está de olho também em duelo na Libertadores no meio de semana

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS