Foco total no acesso: Concentração do Caxias tem clima de confiança e tranquilidade

José Caetano Setti falou com a Rádio Gaúcha sobre a estreia. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias está pronto para a estreia no quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro. A delegação grená, que chegou a Fortaleza na sexta-feira, aproveitou a manhã de sábado com um treino no CT do Ceará para finalizar a preparação antes do confronto decisivo contra o Floresta. O ambiente na capital cearense, com tempo agradável e a presença de membros da diretoria, reforça o clima de confiança e foco no grande objetivo da temporada: o acesso.

O vice-presidente de futebol, José Caetano Setti, expressou o sentimento da delegação, ressaltando a necessidade de virar a página após o sucesso da primeira fase.

- A primeira parte do campeonato, como eu digo, passou. A gente tem que esquecer, porque foi muito bom, foi maravilhoso. Sobramos, mas a gente sabe que isso aí está no passado. É uma coisa boa que a gente fez, mas ficou pra trás. Até porque na continuação dessa competição começa hoje, que é a parte agora que pode nos levar ao grande sonho, que é o acesso - declarou Setti à Rádio Gaúcha na concentração.

Aproveitando a classificação antecipada, o clube traçou um planejamento para recuperar jogadores e fazer observações táticas. Porém, nas última três partidas o grupo não conseguiu vencer.

- O Júnior fez alguns testes, nós tínhamos que, como é que eu vou dizer, dar uma recuperada em alguns jogadores. E nós planejamos muito e fizemos tudo o que foi planejado. Alguns dos jogadores precisavam dar uma descansada, deram. Alguns que precisavam jogar, jogaram, pra nós também ver como é que estavam. Pra dar uma atividade pra eles, pra dizer, também vim pra essa segunda fase, também mais inteiro e mais participativo. Com o time, com o grupo de jogadores - explicou o dirigente.

Entre as novidades da delegação, estão os recém-contratados centroavante Giovane Gomez e o meia Mossoró, que ficam à disposição do técnico Júnior Rocha. Setti revelou que a contratação de Gomez era um desejo antigo do clube.

- A gente tentou ele já no Gauchão. A gente não conseguiu. E a gente não fez loucura, chegou até aqui sem fazer loucuras, cumprindo à risca, a nossa condição financeira. E quando a gente viu a oportunidade de trazer o Giovani, a gente também agiu rápido. A concorrência foi grande. Eu sempre falei, durante todo o campeonato, que o Caxias tinha reposição e tinha qualidade - finalizou.

O clima na noite de sábado foi de tranquilidade no hotel do Caxias. O calor de 30 ºC da tarde foi amenizado com o vento do litoral. Após a janta, o técnico Júnior Rocha ficou conversando com a direção no saguão do hotel. Além da confiança, o clima era de tranquilidade e muito respeito ao adversário.