Floresta x Caxias: onde assistir, horário e escalações pela Série C

Floresta e Caxias entram em campo no próximo domingo (7), às 16h30min, no Estádio Domingão, na cidade de Horizonte-CE. O jogo é válido pela primeira rodada do quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro.
Líder da primeira fase com 37 pontos, o Caxias chega como um dos favoritos ao acesso. Já o Floresta foi o último do G-8 e tenta surpreender a todos. O Grená vem de três jogos sem vencer e perdeu no último final de semana por 3 a 0 para o Maringá fora de casa, no fechamento da primeira fase. Já o time cearense venceu o São Bernardo por 2 a 0.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:
FLORESTA: Dheimison; Thomás Kayck, Vitão, Ícaro; Diego Matos, Mateus Ludke, Gustavo Xuxa, Rodriguinho, Guilherme Nunes; Romarinho e Jeam. Técnico: Leston Júnior
CAXIAS: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Alisson, Alan e Marcelo Nunes; Vini Guedes, Lorran (Kelvyn) e Tomas Bastos; Iago, Calyson e Gustavo Nescau (Welder). Técnico: Júnior Rocha
Arbitragem para Floresta x Caxias
Jefferson Ferreira de Moraes, auxiliado por Hugo Savio Xavier Correa e Tiego Henrique dos Santos Braga (trio goiano). VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga-RJ.
Onde assistir a Floresta x Caxias
A Sporty Net anuncia transmissão com imagens na tv fechada.
O Futebol da Gaúcha na Rádio Gaúcha Serra 102.7 FM começa às 15h30 e você também pode acompanhar em GZH opção Serra.
Como chegam
O Caxias não contará com três jogadores para esta partida. O técnico Júnior Rocha tem o desfalque do volante Tauã expulso contra o Maringá na última rodada da primeira fase. Já no Departamento Médico estão o volante titular Pedro Cuiabá e o reserva Mantuan.
O técnico contará com os últimos dois reforços, o centroavante Giovane Gomez e o volante Mossoró. Contudo, eles não começaram entre os titulares. A tendência é de manutenção dos atletas que vinham jogando com Alan e Alisson na dupla de zaga, Lorran no lugar de Cuiabá e Gustavo Nescau como centroavante. Welder já fica à disposição para esta partida.
O Floresta se classificou na última rodada da primeira fase da Série C do Brasileirão ao vencer o São Bernardo. Com a oitava vaga, o time chegou ao quadrangular e ficou no grupo do Caxias.
O time cearense tem o técnico Leston Júnior como comandante, que já possui experiência em diversos clubes do cenário nacional. O elenco conta com jogadores conhecidos do torcedor do Caxias, como o meia-atacante Gustavo Xuxa e o lateral Rafael Furlan, ex-grená.